Valeria Marini e il problema all’occhio/ “Ho rischiato di perdere la vista”

Valeria Marini e il problema all’occhio: la showgirl ha parlato del disturbo sofferto alla vista scoperto per puro caso durante alcuni controlli ed accertamenti a cui si è sottoposta prima di partecipare al reality Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La Marini ha scoperto di avere il foro maculare, una lesione in un’area della retina che compromette la visione. Dalle pagine del settimanale Chi, la Marini ha raccontato la sua disavventura e la grande paura. “Quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Supervivientes, il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito, perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality” – ha rivelato la Marini.

Gianna Orrù, madre Valeria Marini/ "Mi dispiace moltissimo di non averle creduto"

Nonostante il problema all’occhio, la showgirl è ugualmente partita per Supervivientes dove è stata una delle indiscusse protagoniste. Una volta tornata in Italia però si è sottoposta a degli ulteriori controlli alla vista: “quando sono uscita, a giugno, mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia”.

Valeria Marini: "Ho rischiato di perdere la vista"/ "Ho avuto tanta paura"

Valeria Marini e l’operazione d’urgenza all’occhio: “ho avuto paura”

Dopo l’esperienza al reality show Supervivientes, Valeria Marini è tornata in Italia e si è sottoposta ad un controllo medico dal suo oculista. La showgirl ha così scoperto di soffrire di un disturbo alla vista che poteva causarle la perdita di vista da un occhio. “Era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare… Mi sono ritrovata a dover fare l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio” – ha confessato la Marini che col senno di poi ha aggiunto – “a saperlo prima avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così. Ho fatto l’intervento con una paura che non vi dico”.

Valeria Marini, truffa madre “ci sarò per lei”/ Gianna Orrù “una polla, ho pianto e…”

Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, la Marini si è sottoposta all’intervento con mille paure. Dopo l’intervento ha indossato una benda per una decina di giorni, ma oggi sta benissimo e ha ripreso in mano la sua vita!



© RIPRODUZIONE RISERVATA