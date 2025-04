I rapporti tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù sono particolarmente incrinati e negli ultimi giorni stanno uscendo ulteriori dettagli sulla loro relazione. Infatti, la showgirl che di recente ha partecipato come concorrente a Ne vedremo delle belle, è apparsa particolarmente provata per via del litigio della madre e ha ammesso di aver passato un periodo molto difficile. Da diverso tempo, ormai, le due donne non si parlano più e a nulla è servito l’intervento di Mara Venier che ha voluto ospitarle entrambe a Domenica In. Qui, ha cercato in tutti i modi di riunirle, ma Gianna ha anche rifiutato un abbraccio e un bacio da parte della figlia.

Lite Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, spunta il retroscena/ "Depressione tremenda, ha chiuso i ponti"

Ma cos’è successo tra le due? La crisi nel rapporto è nata dopo che l’87enne è stata vittima di una truffa e ha visto dissolversi davanti ai suoi occhi i risparmi di una vita. Dopo questo fatto, Valeria Marini ha deciso di parlare pubblicamente di questa storia e la madre non ha apprezzato la scelta della showgirl, smettendo completamente di parlarle: “Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, io ho lasciato il mio lavoro e sono venuta a Roma a correre dietro a lei. Per lei ho cambiato la mia vita. E di questo me ne dolgo“, ha spiegato Gianna Orrù a Domenica In, “Io amavo il mio lavoro. Guadagnavo anche bene. Lei faceva il suo percorso e io le correvo dietro. L’ho aiutata più di quanto pensate. L’ho sempre supportata“.

Valeria Marini ‘respinta’ dalla mamma a Domenica In: “Non ti abbraccio, smettila!”/ Gianna Orrù: “Se parlo…”

Valeria Marini rompe il silenzio sui social: “Mamma, tu per me sei la cura”

Ad un certo punto, nel salotto di Domenica In è entrata anche Valeria Marini e questo ha fatto arrabbiare ancora di più la madre che ha rifiutato l’abbraccio e ogni gesto di riconciliazione della figlia, dicendo che tutte le sue parole sono ormai parole al vento. Eppure la nota showgirl non si arrende e continua a tentare di inviare segnali di pace alla sua adorata mamma, con la quale fino a poco tempo fa aveva un rapporto meraviglioso. Dopo aver dichiarato di aver sofferto tanto a Domenica In, ha ammesso di essere stata contenta di averla rivista. Poi spunta la frase sui social: “Mamma, tu per me sei la cura“. Avranno fatto pace?