Valeria Marini è Madonna, Tale e Quale Show 2022/ Messa apposta in difficoltà?

Valeria Marini, più bassi che alti a Tale e Quale Show 2022, ma con Marylin ha convinto tutti

Assegnazioni terribili e spietate per Valeria Marini. Alla concorrente di Tale e Quale Show 2022 sono capitati personaggi alquanto complessi e dall’alto tasso di difficoltà in queste prime settimane di programma. Nella quinta puntata, dopo una serie di flop, la mitica Valeria ha finalmente ben figurato centrando finalmente l’obiettivo di offrire una performance godibile e decorosa. E lo ha fatto lasciando tutti di stucco, con un’imitazione di Marilyn Monroe all’altezza. Trucco che rasentava la perfezione e performance tutto sommato piacevole.

Così Valeria si è riscattata, dopo i tanti commenti negativi nelle prime puntate. E ad esaltarla è stato persino Malgioglio, il più severo nelle prime settimane. “Era questo che volevo da te, sei stata perfetta, delicata. Finalmente mi sei piaciuta, è stata una bella esibizione”, le ha detto.

Adesso Valeria Marini deve interpretare Madonna a Tale e Quale Show 2022. Un’imitazione davvero difficile e insidiosa. Dopo la scorsa puntata, l’entusiasmo è alto per la soubrette, sempre più determinata a scalare la classifica e a guadagnarsi una posizione onorevole. In questo caso solo il trucco non sarà sufficiente per conquistare il pubblico e la giuria. Quindi Valeria dovrà risultare convincente anche da un punto di vista di movenze e di struttura fisica. Riuscirà a cavarsela anche questa volta? Grande curiosità di capire se offrirà un’imitazione di una Madonna più recente o se, invece, si tufferà nel passato, magari nel 2005, anno in cui uscì il grande successo di Hung Up.

