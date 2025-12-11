Pace ritrovata tra Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù: il retroscena della telefonata segreta.

Da oltre un anno Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù non si parlano, nonostante in televisione diversi conduttori abbiano provato a farle riappacificare. Anche Mara Venier aveva provato ad ottenere un chiarimento, anche se le cose sono finite malissimo: “Non dovevate farmelo questo! Non ci sto. Se resto è solo per rispetto a te Mara”, aveva detto l’87enne. Nel corso del tempo Gianna è tornata da Mara e ha raccontato che sua figlia aveva fatto cose molto gravi.

Valeria Marini vuole far pace con la madre Gianna Orrù/ L'appello in tv: "Io ci sono per aiutarla"

“Ci sono cose gravi. Io da sarda non supero i torti. Mia figlia tanto generosa? Oddio, insomma, di questo potremmo discuterne“, aveva confessato. A questo punto Valeria Marini è entrata in crisi, e molti come il direttore di “Vero” Nicola Santini hanno svelato a La Volta Buona di averla vista davvero triste: “L’ho vista a Roma e mi ha fatto una confidenza. Era devastata, era appena uscita l’intervista della madre e mi diceva ‘è impossibile che un genitore e un figlio non si parlino’. Vi posso dire che era davvero distrutta“.

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini: “Mia figlia doveva stare zitta!”/ Sfogo a Domenica In: “La visibilità…”

Valeria Marini ha fatto pace con sua madre? La ‘grazia’ di Medjugorje

Valeria Marini ha fatto di tutto per riappacificarsi con sua madre, partendo dalle chiamate fino ad arrivare ad ospitarla in televisione. Non solo, di recente è andata anche a Medjugorje dove ha chiesto una grazia: “Solo un miracolo può farmi far pace con mia mamma“, aveva dichiarato raccontando il pellegrinaggio. La showgirl ha svelato il suo pellegrinaggio a Bella Ma parlando anche della condanna a chi aveva tentato di truffare la madre. Non solo, finalmente ha ripreso i contatti con sua madre Gianna: “Se è vero che abbiamo fatto pace di recente? Diciamo di sì, perché lei essendo una grande mamma, abbiamo riparlato. Però mi ha chiesto di non parlare in pubblico di lei, del nostro rapporto”, ha continuato.

Gianna Orrù, chi era marito Mario Marini, padre di Valeria Marini/ "E' il nostro angelo e ci manca da morire"

“C’è stata grande sofferenza che molte persone passano quando subiscono imbrogli e truffe. A me la fede mi ha aiutato anche in questo. Io quando prego ringrazio e questo mi aiuta”. Valeria Marini ha spiegato che a Medjugorje ha pregato per le persone a cui vuole bene, e oggi spera di passare il Natale con tutta la sua famiglia, compresa la madre.