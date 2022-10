Valeria Marini è Marilyn Monroe, Tale e Quale Show 2022/ Malgioglio l’umilia ancora?

Valeria Marini è Marilyn Monroe, Tale e Quale Show 2022: l’inglese un grosso limite ma…

Valeria Marini dovrà imitare Marylin Monroe nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022, un personaggio già interpretato molte volte dall’ex del Bagaglino. Difatti nello spettacolo “Donne che avete intelletto d’amore” interpretava l’attrice americana al salone Margherita diretta da Pierfrancesco Pingitore. Il personaggio le potrebbe riuscire bene, la somiglianza è quasi evidente, quello che verrà a mancare è la fisicità e l’eleganza naturale della Monroe. Il pubblico aspetta trepidante l’esibizione per scoprire come Malgioglio deciderà questa volta di “annientare” la Marini.

Claudio Lauretta è Vasco Rossi, Tale e Quale Show 2022/ In cerca di riscossa

Sicuramente alla Valeriona nazionale non manca la sensualità, una donna che solo con il suo sguardo ha fatto innamorare milioni di italiani. Certo non sarà facile imitare un vero e proprio sex symbol internazionale come la Monroe che ha rapito il cuore di uomini in tutto il mondo e che ha sempre ricevuto la stima incondizionata del mondo femminile. Neanche Marylin era una cantante e dunque sicuramente molto della prova non sarà indirizzato verso il ballo.

Margherita, mamma Nadia Toffa: "Mia figlia mi parla"/ "Attraverso una radio…"

L’interpretazione di Shakira tra mille difficoltà, e lo scontro con Malgioglio

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 Valeria Marini ha imitato Shakira con “Waka Waka”. La somiglianza non c’era. Shakira è molto minuta e la fisicità della Marini è prorompente. Il trucco sebbene riuscito in una piccola parte, non è riuscito a creare l’effetto sperato. Data la sua corpulenza Valeria non ha potuto mettere nel balletto tutta la grinta che la cantante colombiana ha inserito nella coreografia originale. Dalla settimana scorsa la showgirl ha problemi di voce e anche nella diretta ha mostrato qualche difficoltà nelle tonalità alte. Difatti la voce è risultata rauca e a volte anche stonata.

Valeria Marini, rivelazione su Pamela Prati/ "Sono stata l'unica a starle vicina"

A fine esibizione Valeria Marini si è scontrata con il giudizio di Malgioglio. All’inizio il cantante si è messo un cerotto in bocca perchè dopo un’esibizione così sconcertante è stato meglio tacere, poi però ha sbottato dicendo alla Marini di essere sconvolto, più che Shakira è stata una sciagura, alla fine ha messo sul tavolo il carico rimproverando la sua amica di essere stata stonata dall’inizio alla fine. Queste parole non sono piaciute a Valeria e ha rimproverato Malgioglio di dire sempre le stesse cose. Anche la Goggi e Panariello hanno notato diverse stonature, ma sono stati più clementi nell’esprimere il loro giudizio. A fine puntata Valeria Marini ha totalizzato 30 punti e si è classificata al decimo posto alla pari con Paolantoni e Cirilli.

Valeria Marini bocciata a Tale e Quale Show 2022

I social danno ragione a Cristiano Malgioglio. L’esibizione du Valeria Marini a Tale e Quale Show 2022 non è piaciuta, ma non solo questa anche le precedenti. Per lei non ci sono commenti carini, al contrario. Qualcuno le rimprovera il fatto di considerarsi brava quando non lo è e mentre Cirilli e Paolantoni si esibiscono con ironia e ridendo su di loro, l’ego smisurato della Marini prende il sopravvento. Ci sono alcuni follower che si chiedono se è peggio lei o la Prati, altri non capiscono perché viene considerata una showgirl visto che questo ruolo spetta ad altre artiste come la Carrà e la Cuccarini. Imitare non le riesce e non ha voce per cantare. Per le altre critiche ci pensa Malgioglio, è il commento di un follower.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DELLA SETTIMANA SCORSA











© RIPRODUZIONE RISERVATA