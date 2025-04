Valeria Marini si conferma una delle regine di “Ne vedremo delle belle“, il talent show condotto da Carlo Conti il sabato sera su Rai1. La showgirl sarda si è fatta subito notare durante la prima puntata lamentandosi della classifica finale; la sua reazione è diventata, manco a dirlo, virale su tutti i social dove si non è parlato d’altro. “Sui social non si parla d’altro che di quello che ho detto al termine della prima puntata” – ha detto la stellare Valeria che durante la seconda puntata non ha convinto con la sua prova canore sulle note di “Cuoricini” dei Coma_Cosa. La showgirl prima dà la colpa al microfono, ma in realtà è la sua voce a regalare uno dei momenti più trash della puntata.

La presenza di Valeria Marini è sicuramente “linfa vitale” per lo show, visto che la diva crea polemiche e dinamiche. Dopo la prima puntata, infatti, ha deciso di non presentarsi in sala prova abbandonando anche la chat di gruppo con le altre concorrenti. Come mai? A chiarire cosa sia successo è stata proprio la Marini: “avevo un’emicrania lancinante. Stavo male tanto da non riuscire a parlare, ho pure il certificato”.

Valeria Marini gelosa di Pamela Prati a Ne vedremo delle belle?

Non solo, Valeria Marini a Ne vedremo delle belle ha chiarito che il suo malumore non è affatto legato alla vittoria di Pamela Prati, attualmente in prima posizione nella classifica generale. “Avete detto che non sono venuta in sala prove perché ha vinto Pamela” – ha detto la Marini che smentisce la cosa precisando di esserci rimasta male per alcune affermazioni di Patrizia Pellegrini. In realtà proprio la Marini durante la puntata ha ammesso di essere infantile a volte: “quando mi rendo conto che potevo fare meglio, esagero, drammatizzo. Questo mio lato fanciullesco è la mia salvezza. Anche l’idea di rimettermi in gioco e ballare non è facile”.

Un dettaglio però non è passato inosservato a Pamela Prati che, dopo la vittoria della prima puntata, si è vista offuscata dalla Marini. “Io non te lo avrei mai fatto” – ha detto la Prati, mentre Laura Freddi senza giri di parole ha precisato “Un pò di gelosia nei confronti della Prati c’è”.