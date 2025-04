Valeria Marini e Patrizia Pellegrino hanno litigato durante l’esperienza televisiva di Ne vedremo delle belle? Parrebbe proprio di sì, stando alle dichiarazioni al veleno che le due showgirl si sono riservate in questi giorni. C’è chi azzarda che ci siano delle vecchie ruggini tra le due soubrette, ma intanto le due concorrenti del nuovo show di Carlo Conti si stuzzicano a distanza. Sì perché dopo essersi accesa una miccia durante lo svolgimento del programma, lo scontro è proseguito nei salotti televisivi, con la Marini che ha ammesso candidamente di non andare d’accordo con Patrizia.

Quest’ultima, seccata dalle provocazioni di Valeria, ha alzato il tiro, appesantendo ulteriormente il carico nei confronti della collega dopo alcune incomprensioni. “Ha iniziato lei a dire che voleva tirarmi cose in testa. Io mi metto sempre in gioco, mi voglio divertire e far divertire”, ha detto Patrizia Pellegrino. Insomma, tra cose dette e non dette, Valeria e Patrizia continuano a pizzicarsi e l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle si preannuncia infuocata per loro.

Valeria Marini e Patrizia Pellegrino ai ferri corti: la lite continua…

Tra gli altri futili motivi dello scontro, ci sarebbe anche un’accusa da parte di Valeria Marini sui presunti follower finti di Patrizia Pellegrino. Secondo la ‘bionda stellare’ infatti il profilo social della collega sarebbe infarcito e gonfiato da follower finti. Un’accusa che la diretta interessata ha rilanciato al mittente, muovendo la stessa osservazioni.

“È Valeria che ha molti follower finti, non so perché viene ad accusare me. Forse mi arrivano tante richieste dall’India perché faccio bene la danza del ventre”, ha spiegato ironica. Tra battute e stoccate poco felici, la Marini e la Pellegrini dimostrano di non avere molto feeling. Anzi, si può dire che tra le due non scorra proprio buon sangue…

