Valeria Marini è Shakira, Tale e Quale Show 2022/ Ancora vittima del forte mal di gola? Prova impossibile…

Valeria Marini sarà in grado di interpretare Shakira? I dubbi sulla nuova performance a Tale e Quale Show 2022

Valeria Marini dovrà interpretare Shakira nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022. Tra Britney Spears, Cher e Pravo, questo è il personaggio più difficile da imitare per la Marini soprattutto perché non ha le corde vocali per poterlo emulare alla perfezione. Probabilmente dovrà studiare anche una coreografia e la fisicità di Sakira è inconfutabile. Dovremo aspettarci un altro ultimo posto in classifica per la Marini, oppure visto i suoi graduali miglioramenti, questa volta riuscirà a stupirci? Il pubblico settimana scorsa si è diviso a metà.

C’è chi ha apprezzato l’impegno della Marini nell’interpretare Patty Pravo e chi invece la considera incapace di fare qualsiasi cosa. Qualcuno ha avuto da ridire sulla giuria non trovando giusto che sia finita all’ultimo posto della classifica. Poi c’è quella parte di follower che non aspettano altro di vedere l’esibizione della Marini per divertirsi con le reazioni di Malgioglio. Valeria Marini ogni settimana riesce sempre a stupire, ma quello che le va riconosciuto è l’impegno che mette nel preparare bene il personaggio.

Valeria Marini frenata da un forte mal di gola, riuscirà a reagire oggi?

Nella terza puntata di Tale e Quale Show Valeria Marini ha interpretato Patty Pravo con “La bambola”. Nella videoclip di presentazione ha dichiarato di aver ricevuti molti riscontri positivi da parte del pubblico per l’imitazione di Cher. Ha ammesso che sarebbe stato facile portare in scena un personaggio stellare come la Pravo, ma avrebbe fatto del suo meglio. Purtroppo in puntata lo scenario è stato un altro. Valeria Marini si è esibita con la voce afona a causa di un mal di gola. È stata supportata molto dalle coriste per nascondere le tonalità basse e le varie imperfezioni. Per quanto riguarda il trucco, gli addetti ai lavori hanno fatto un buon lavoro. Purtroppo la cantante veneta fisicamente è molto distante dalle prominenze della Marini. Dopo la fine dell’esibizione, Cristiano ha chiesto un’ambulanza, la sua pressione è salita vertiginosamente.

Ogni volta per lui è un’agonia, pensava di aver visto di tutto dopo l’imitazione di Cher, invece la Marini con la Pravo ha dimostrato che è in grado di fare ancora di peggio. Loretta Goggi ha ritenuto la performance “non classificabile” per il problema alla voce. Si è complimentata con i truccatori che hanno fatto un bel lavoro proponendo una Patty ai primi tempi della sua carriera con un look completamente diverso da quello attuale. Nella voce è mancato il vibrato quando la tonalità sale. Per Giorgio Panariello la Marini è una concorrente che studia e si prepara, è chiaro non ha le tecniche del vibrato ma nel complesso se l’è cavata bene. A fine puntata la Valeriona Nazionale ha totalizzato 27 punti classificandosi all’undicesimo posto.











