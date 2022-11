Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori: perché si sono lasciati?/ “Gelosia e non solo”

Valeria Marini e la rottura con Vittorio Cecchi Gori: “Era un rapporto a chiamata”

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori hanno vissuto una lunga storia d’amore, dominando per qualche tempo le riviste di gossip e cronache rose. I due si sono lasciati e ripresi più volte, hanno affrontato periodo molto turbolenti, come l’aborto spontaneo della soubrette, causato da problemi di salute. Inoltre, Valeria, è stata molto vicino a Vittorio durante i problemi che riguardavano i suoi business. Più di una volta, Valeria Marini ha definito il suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori un “rapporto a contratto”. Come dicevamo la soubrette non ha mai fatto mancare il suo supporto al noto produttore e di questo la ‘bionda stellare’ ne va orgogliosa.

“Sono stata vicino a Vittorio nei suoi momenti più difficili, l’ho sostenuto e difeso. Gli ho voluto bene e gli ho dato una grande mano”. Qualcuno ritiene che tra i motivi della rottura sentimentale ci sia qualche accordo non rispettato all’interno della coppia, ma ormai pare acqua passata. In un passaggio riportato da nonsolofilm.it, tratto probabilmente da una intervista al Corriere della Sera, la Marini spiega che era arrivata ai limiti della sopportazione per la gelosia di Vittorio.

Valeria Marini, la gelosia di Vittorio Cecchi Gori: “Mi mancò di rispetto come donna e come artista”

“Le sue erano furiose scenate di gelosia. È arrivato al punto di mancarmi di rispetto come persona: come donna e come artista, impedendomi di svolgere tranquillamente il mio lavoro. Non provo rancore, ma ho capito che non sarebbe mai cambiato”. Dunque nessun’altra donna di mezzo, solo incompatibilità che hanno portato ad una rottura forzata. Ciononostante, Valeria Marini, se potesse, rifarebbe tutto.

“Non sono stati cinque anni buttati, anzi, mi sono serviti per crescere dentro umanamente. Una lezione di vita, una prova di forza”. La sua storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori, le ha permesso di crescere molto da un punto di vista personale. Da quando si sono lasciati ha ritrovato il suo equilibro e ha riflettuto su tutto il loro vissuto, senza rinnegare nulla. “Ricordi belli su di noi ce ne sono tanti, io tengo solo i ricordi belli così ho sempre il cuore aperto per l’amore”, le parole di Valeria.

