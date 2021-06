Valeria Marini eliminata da Supervivientes/ Ecco quanti chili ha perso in Honduras

L’avventura di Valeria Marini a Supervivientes è ufficialmente finita. La showgirl italiana è stata eliminata dal reality, versione spagnola dell’Isola dei Famosi, in modo definitivo. Dunque, lascia la playa per volare in Spagna, dove sarà ospite in studio dopo aver fatto parlare di se per settimane. D’altronde c’è già chi la definisce la ‘vincitrice morale’ di questa edizione del reality in onda su Telecinco. Di certo Valeria è stata una grande protagonista dello show: le sue litigate, alcuni suoi interventi, hanno fatto discutere ma anche tanto sorridere il pubblico spagnolo come quello italiano. 53 i giorni di permanenza della Marini a Supervivientes, periodo durante il quale non sono mancate difficoltà ma anche tante emozioni, come la sorpresa ricevuta dalla madre Gianna.

Valeria Marini "La mia pipí è gocce di Chanel"/ Gaffe a Supervivientes "L'ho fatta.."

Valeria Marini, persi più di 10 chili a Supervivientes

Valeria Marini sta dunque tornando in Spagna per essere presente come ospite in studio, successivamente tornerà in Italia e sicuramente racconterà questa esperienza anche in qualche salotto televisivo. D’altronde di episodi da raccontare, che hanno appassionato il suo pubblico, ci sono e non pochi! Intanto molti si chiedono quanti chili abbia perso Valeria durante la sua permanenza in Honduras, stando a quanto riporta Zon.it, la Marini avrebbe perso ben 15 chili dopo essere partita dall’Italia con un peso di 80 chili.

