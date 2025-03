Uno dei grandi amori di Valeria Marini è stato senza dubbio Vittorio Cecchi Gori. La showgirl e il produttore cinematografico hanno vissuto una breve ma intensa relazione amorosa, cominciata in un momento difficile per entrambi e terminata pare a causa della troppa gelosia di lui. “Mi conquistò con la simpatia”, ha rivelato Valeria non molto tempo fa a Belve. “Incontrai Vittorio in un momento in cui tutti mi dicevano di scappare. Lui si è trovato in una situazione di grande difficoltà ma io ho avuto la forza di stargli accanto e di aiutarlo”, le parole della soubrette.

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic perché si sono lasciati?/ "Tensioni fuori dall'ordinario"

Il primo incontro avvenne durante i David di Donatello e lui si fece notare con grande brillantezza. “Lo trovai solare ed il giorno dopo esserci visti mi fece arrivare dei fiori per invitarmi a cena. Mi raccontava cose incredibili e così tra di noi è scoccato subito l’amore”, ricorda Valeria Marini.

Vittorio Cecchi Gori, la malattia e il ricovero in terapia intensiva/ "Non stavo più in piedi e poi..."

Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini, il loro amore finì per la troppa gelosia? La soubrette: “Mi mancò di rispetto”

Come tutte le cose belle, anche la loro relazione è entrata poi in una fase più tempestosa. Stando ad alcuni rumor, infatti, ad un certo punto la serenità della coppia sarebbe stata insidiata dalla gelosia dello stesso Vittorio. Valeria Marini pare fosse arrivata dai limiti della sopportazione e dopo una crisi profonda, la soubrette e il produttore decisero di chiudere il loro rapporto.

In un passaggio tratto da una intervista al Corriere, la Marini sottolineò quanto problematiche scaturirono in seguito alla gelosia del compagno. “Arrivò a mancarmi di rispetto come donna e come artista, non potevo più svolgere serenamente il mio lavoro. Non provo rancore, ma ho capito che non sarebbe mai cambiato”, ha concluso Valeria. A distanza di anni, ad ogni modo, sia Valeria e Vittorio conservano un buon ricordo del loro rapporto.

Vittorio Cecchi Gori, chi erano i genitori Mario e Valeria/ "Morte di mio padre come perdere un fratello"