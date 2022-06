Valeria Marini: “Fidanzata? Sì, sono innamorata”/ “Il nuovo singolo omaggio a Raffaella Carrà”

Valeria Marini, il nuovo singolo è un omaggio a Raffaella Carrà

È una Valeria Marini scatenata quella che canta e balle sulle note del suo nuovo singolo ‘Baci stellari, besame’ a Estate in diretta, il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Brano che si prepara ad infiammare l’estate, stagione che la showgirl ama particolarmente: “Mi piace vivere la vita con grande ottimismo, l’estate è l’esplosione della vitalità, della gioia di vita, dei baci stellari”, ha infatti ammesso su Rai 1.

Proprio in merito al nuovo singolo, la Marini ha rivelato che: “Ho voluto fare un omaggio alla grande Raffaella Carrà perché il balletto della canzone un po’ si ispira al Tuca Tuca che poi è stato creato proprio da Enzo Paolo Turchi.” D’altronde alla Carrà, Valeria era particolarmente legata: “Lei era una donna meravigliosa. Quando l’ho incontrata la prima volta mi batteva il cuore, era una donna generosa, era ed è una stella che non tramonta, unica! Lei è presente, sarà per sempre nei nostri cuori.”

Se Raffaella Carrà è stata per Valeria Marini una musa, è anche vero che la showgirl, che è anche attrice e cantante, ha una preferenza tra tutti questi lavori: “A me piace molto fare televisione perché entri nella casa degli italiani.”

Non è mancata poi sul finale una domanda sulla vita privata. Gianluca Semprini ha chiesto a Valeria Marini se sia fidanzata e la risposta della showgirl è stata affermativa: “L’amore è energia vitale, ci deve essere sempre. Oggi sono presa dall’amore, sono realizzata da questo punto di vista”. Ha tuttavia preferito non aggiungere ulteriori dettagli sull’identità del fortunato.

