Valeria Marini/ Finita con Gianluigi Martino per colpa della madre? Nuovo flirt con Vittorio Cecchi Gori…

Valeria Marini, scontro finale con Gianluigi Martino a Live Non è la d’Urso?

Valeria Marini è pronta a tornare a Live Non è la d’Urso in quest’ultima puntata di gennaio. Non è la prima volta che la showgirl e imprenditrice sarda si presenta nello studio di Barbara d’Urso per dire la sua soprattutto in risposta agli attacchi e alle rivelazioni di chi faceva parte della sua vita e la conosce dietro le quinte, l’ex Gianluigi Martino in primis. Ancora nei giorni scorsi il giovane è tornato in tv a tirare fuori cose intime della sua fidanzata, la donna che fino a qualche tempo fa, diceva di amare e con la quale voleva tornare, famiglia e amicizie di lei permettendo.

Mentre lui continua ad usare televisione e giornali per continuare a ribadire il fatto che la Marini lo ha lasciato per colpa di sua madre e che lei piangeva ogni notte per lui perché ne sentiva la mancanza, secondo quanto rivela il settimanale Chi, sembra che invece la nostra Valeriona nazionale, stia di nuovo frequentando la casa di Vittorio Cecchi Gori.

La nuova amicizia con Cecchi Gori e la lite con l’ex fidanzato

Proprio in un’intervista rilasciata al giornalista Francesco Fredella, lo stesso produttore ha rivelato che i loro rapporti sono adesso più distesi e che la showgirl sarda è andata a fargli visita per Natale e che adesso si sentono spesso. Quale sarà il suo ruolo quindi questa sera a Live Non è la d’Urso? Secondo quanto si evince dal promo della nuova puntata del programma sembra proprio che tutto è pronto per lo scontro finale proprio tra Valeria Marini e Gianluigi Martino. Le anticipazioni parlano di un incontro faccia a faccia tra i due che quindi sarà destinato a spazzare ogni dubbio sulla fine della loro relazione. Lei avrà modo di ribadire che la loro storia non è finita per colpa della madre ma per via delle sue bugie mentre Martino continuerà a dire che loro si amano ancora e che è proprio per colpa delle manipolazioni subite dalla Marini che la loro relazione si è bruscamente interrotta. Chi riuscirà a portare le prove e a farsi credere dal pubblico e dagli opinionisti del programma di Barbara d’Urso?



