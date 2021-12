Valeria Marini fuori dal GF Vip prima di Capodanno?/ Segnalazione di Deianira Marzano

Valeria Marini uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 prima di Capodanno? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Deianira Marzano che, come riporta Isa e Chia, su Instagram, ha pubblicato il messaggio che le ha inviato un utente svelando quello che potrebbe essere il futuro della showgirl all’interno del reality. Pare, infatti, che la Marini avrebbe degli impegni prestabiliti per Capodanno. “Un mio amico che lavoro in un noto locale a Sharm El Sheik mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per trascorrere il Capodanno lì in quella struttura. Deduco che a breve dovrà uscire anche se in coppia con Giacomo Urtis”, si legge nella segnalazione condivisa da Deianira Marzano come riporta Isa e Chia.

MIRIANA TREVISAN VS KATIA RICCIARELLI "MI SONO ROTTA I COGLI*NI"/ "Basta difenderla!"

Se così fosse, Valeria Marini che con Giacomo Urtis forma un unico concorrente, lascerà il Grande Fratello Vip 2021 nel corso della puntata in onda il 27 dicembre, ultima puntata prima di Capodanno? Valeria e Giacomo sono effettivamente a rischio eliminazione essendo in nomination con Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

Wendy Kay/ "Luca Onestini? Soleil non lo ha mai amato. Jeremias Rodriguez e Marco Cartasegna invece..."

Valeria Marini come Nathalie Caldonazzo?

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello vip 2021 dopo l’annuncio del prolungamento. L’avventura della showgirl nella casa più famosa d’Italia, tuttavia, potrebbe essere a tempo determinato stando alla segnalazione riportata da Deianira Marzano. Prima della Marini, anche la permanenza di Nathalie Caldonazzo è stata oggetto di una segnalazione.

La Caldonazzo è entrata nella casa nel corso della scorsa puntata insieme a Barù Gaetani potrebbe lasciare il reality entro gennaio. Stando a quanto rivela Deianira Marzano, infatti, Nathalie Caldonazzo sarebbe impegnata in una tourneè teatrale dalla fine dei gennaio. Sia Nathalie che la Marini, dunque, lasceranno la casa a breve? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Manuel Bortuzzo spiazza Lulù Selassiè/ La dedica che nessuno si aspettava

© RIPRODUZIONE RISERVATA