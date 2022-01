Valeria Marini, gaffe hot sulla lista della spesa/ La showgirl fa scalpore al GF Vip

A poco più di un mese dal suo – ennesimo, è il caso di dire – ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, Valeria Marini è una delle concorrenti di cui si parla di più. Questa volta la sua è una partecipazione in coppia con il chirurgo estetico dei Vip Giacomo Urtis – con il quale la showgirl condivide anche il letto -, ma è inutile dire che la Marini riesce a trovare sempre un modo per non passare inosservata. L’eccentricità e gli atteggiamenti sopra le righe della diva nostrana sono noti al grande pubblico, che la ama e, di solito, le perdona il carattere a tratti spigoloso e alcuni eccessi; questa volta, però, il suo percorso nella casa sembra essere più insidioso e chissà se i telespettatori saranno dalla sua anche questa volta, vista la piega “hot” che sembrerebbe aver preso la sua presenza nel gioco negli ultimi giorni.

Soleil Sorge asfalta Valeria Marini/ "Non mi interessa che lei voglia…"

Sta rimbalzando infatti su tutti i quotidiani online la richiesta molto particolare che Valeria Marini ha fatto durante la compilazione della lista della spesa. Alla domanda di Soleil su che cosa volesse chiedere alla produzione, l’attrice sarda ha risposto “un vibratore“, scatenando l’ilarità dei compagni di gioco e le reazioni social. Certo, il modo di fare sexy e provocante è uno degli elementi cardine della popolarità di Valeria Marini, quindi nulla di nuovo sotto il sole, tuttavia questa uscita potrebbe cogliere un po’ troppo impreparato il pubblico generalista che segue la trasmissione. Che questa eccessiva dose di peperoncino possa danneggiare il suo percorso nel gioco?

Soleil Sorge, gaffe con Valeria Marini/ “Boom non la conosce nessuno, a ma è tua?”

Valeria e gli screzi con Soleil

Come se non bastasse, il carattere non facile di Valeria Marini si trova a confrontarsi con un altro carattere molto forte, quello di Soleil Sorge con cui, giusto un paio di giorni fa, c’è stato un battibecco per via dell’abitudine di Valeria di chiudere le finestre della casa. A detta di Soleil, Valeria, che girerebbe mezza nuda per casa a fini strategici, chiude perché ha freddo, quando le basterebbe più semplicemente coprirsi. Per il momento gli screzi tra le due partecipanti si mantengono su un livello di guardia e sono motivo di divertimento per gli altri inquilini, ma non è difficile ipotizzare che, con il passare del tempo, la convivenza tra due “leonesse” possa scatenare uno scontro più acceso.

Valeria Marini, richiesta hot al GF Vip/ "Se ho richieste particolari? Un vibratore"

Valeria si lamenta di Giacomo: la coppia sarà divisa durante la diretta del Grande Fratello Vip?

Neanche con il compagno di gioco Giacomo il rapporto è idilliaco; Valeria infatti si è lamentata con le compagne di camera di non venire coinvolta da Giacomo nel gioco, e che lui si ricorda di essere una squadra solo quando gli fa comodo. Per ora Giacomo ha fatto buon viso a cattivo gioco considerando la sua conoscenza del carattere di Valeria Marini e le condizioni per le quali ha deciso di stare al gioco e partecipare assieme a lei al Gf Vip. Ma proprio per riuscire bene in questa avventura le tensioni strettamente relative alla strategia adottata andranno appianate tre i due. Aspettiamoci quindi, nei prossimi giorni, un chiarimento tra i due, anche perché Valeria pare intenzionata a risolvere questo problema che potrebbe intralciare la strada verso la finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA