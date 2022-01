Valeria Marini, “Giacomo Urtis sei un ******* libero, pussa via”/ “Non mi piace…”

Valeria Marini prende in giro Giacomo Urtis. Mentre Carmen Russo sottolineava l’incapacità di Urtis di inventarsi delle coreografie definendolo uno spirito libero, Valeria Marini prontamente replicava. La showgirl infatti gli ha urlato dietro: “Sei un ******* libero”. Valeria non felice aggiunge: “Pussa via”. La scena è stata commentata sui social e in molti hanno attaccato Valeria Marini. Qualcuno ha infatti scritto: “Ma ‘sta ossessione a ripetere all’infinito le cose, perché!?! Valeria ha sempre avuto un che di compulsivo, ma ultimamente è peggiorata di brutto”. Secondo qualcuno, Valeria Marini sarebbe nella casa del Grande Fratello Vip solo grazie a Giacomo Urtis: “La Marini è di una antipatia unica. Non fa un cazzo si sente la prima donna (chissà perché orrenda com’è) Se fosse entrata come concorrente unico, sarebbe stata votata ed eliminata dopo 2 puntate. È ancora lì solo grazie ad Urtis”. Valeria Marini sembra ancora non essere entrata nelle dinamiche del gruppo. La vediamo non prendere mai una posizione. Valeria si concentra durante la sua giornata sulla cura della sua bellezza tanto che qualcuno ha fatto notare: “Nessuno l’ha calcolata quindi è andata a urlarlo per tutta la casa”.

Giacomo Urtis, getta ombre su Miriana Trevisan/ "Prima del GF VIP un mio amico..."

Valeria Marini e la crisi con Giacomo Urtis: “Mi sono stancata…”

Valeria Marini appare infastidita dal comportamento di Giacomo Urtis. Nei giorni scorsi, la showgirl ha parlato del suo malessere e parlando con altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip ha confessato di non voler fare più coppia con Giacomo Urtis. Valeria Marini ha infatti ammesso: “Mi sono scocciata, mi dice tutte stupidaggini che non c’entrano niente. Siamo un concorrente unico… Non coinvolge, non mi hai mai convolto in un trattamento, devo sempre fare tutto io. Poi arriva e prende il mio posto al trucco, non ho mai visto una cosa del genere. Non mi piace l’atteggiamento, io poi sono ipersensibile e crollo”.

Giacomo Urtis "scarica" Valeria Marini?/ "Per lei è tutto una tragedia"

Valeria Marini ha sottolineato il comportamento poco collaborativo di Giacomo Urtis: “Noi siamo un concorrente unico ma se lo ricorda solo quando ha i suoi vantaggi”. La showgirl si è sentita messa da parte e ha manifestato il suo disappunto per questa situazione. Carmen Russo ha cercato anche di rincuorarla : “Se vuoi ti cediamo il nostro letto”. Valeria Marini però ha rifiutato. Vedremo se Giacomo e Valeria riusciranno a continuare questa avventura come concorrente unico, oppure se Valeria Marini chiederà alla produzione del GF Vip di essere divisi. E pensare che tra i due all’inizio c’era una bella amicizia. Possibile che i due non si sopportino più?

LEGGI ANCHE:

Giacomo Urtis, scoop su Miriana Trevisan/ “Non sta con nessuno da 5 anni? So altro…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA