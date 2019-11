Valeria Marini/ “Gianluigi Martino? È un bel momento ma…” (La Vita in Diretta)

Valeria Marini a “La Vita in Diretta” per un’intervista “stellare”. «Ho appena finito le prove, sono corsa per venire qui», ha detto la showgirl dopo il suo ingresso in studio. Accolta da Lorella Cuccarini, ha subito commentato il video introduttivo: «Mi ha fatto un effetto… Mi sono emozionata, poi la musica è ben augurante». Il riferimento è alla versione “remixata” della tradizionale musica nuziale. E quindi scatta inevitabilmente la domanda sul suo nuovo fidanzato Gianluigi Martino. «In quest’ultimo periodo ti sta facendo sorridere un uomo… Ti abbiamo vista in tante foto…», ha detto la conduttrice. Ma lei ha provato a sviare: «Sto vivendo un bel momento. Poi c’è il grande ritorno al Salone Margherita…». E Lorella Cuccarini l’ha ripresa subito: «No, no. Tu svii ma io sto parlando di amore. Sei innamorata in questo momento?». Ma Valeria Marini non ha voluto saperne di rispondere: «Non mi piace dichiarare i miei sentimenti. Non mi mettere in imbarazzo…». E Lorella Cuccarini: «Sei molto abbottonata».

VALERIA MARINI A LA VITA IN DIRETTA: LE DOMANDE SU GIANLUIGI MARTINO…

Valeria Marini ha dunque “dribblato” le domande sul fidanzato Gianluigi Martino a “La Vita in Diretta”. E questo perché sostiene di avere una regola: «La mia vita privata deve restare privata». E allora la conduttrice Lorella Cuccarini si è arresa. «E quindi non ci vuoi raccontare nulla della tua storia d’amore». La showgirl ha invece parlato del suo ex Vittorio Cecchi Gori: «Sono molto felice, è stato presentato al Festival del Cinema di Roma un docufilm su di lui. Ha vinto 4 Oscar, ha fatto grande il cinema italiano…». Valeria Marini ha poi rivelato cosa userebbe come hashtag per lui, visto che è molto social: «A lui scriverei “rivincita”». La showgirl ha poi sottolineato la generosità di Alberto Sordi e Mike Bongiorno, che l’hanno aiutata nella sua carriera. “La Vita in Diretta” ha poi fatto un incursione a casa di Valeria Marini: l’inviata ha rivelato che ci sono ben 322 sandali… Ma c’è stata anche la sorpresa delle sue nipotine: «Ciao zia, stiamo andando a scuola. Ci manchi tanto, non vediamo l’ora di metterci i tacchi insieme a te e di fare shopping. Tanti baci stellari».

