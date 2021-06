Valeria Marini “Gianluigi Martino? Non diamo nomi inutili alle cose”/ “Ho sofferto”

Valeria Marini è alle prese con la sua nuova vita. La showgirl non stava attraversando un momento facile per via di quello che è successo con Gianluigi Martino, per la truffa di cui la madre è rimasta vittima e anche per una serie di tradimenti e di dolori che l’hanno spinta a chiudersi a riccio. Le cose sono cambiate con la sua partecipazione all’Isola dei famosi spagnola e non solo per via del fisico, visto che ha perso oltre 12 chili, ma anche per quella che è la sua verve, tornata davvero quella di un tempo. Lei stessa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni che lasciano pensare alla sua rinascita: “Ci sono periodi in cui sembra che tutto ci ferisca. Invece adesso tutto magicamente si è rimesso al posto.. l’energia è tornata! Sento il desiderio di vita, di libertà, di cose belle”.

Valeria Marini eliminata da Supervivientes/ Ecco quanti chili ha perso in Honduras

Valeria Marini chiude con Gianluigi Martino e il suo passato

In un tratto della sua intervista si torna a parlare anche del suo burrascoso affair con il suo ex Gianluigi Martino e, in particolare, ci tiene a saltare l’argomento sottolineando: “Non diamo nomi inutili alle cose”. Questo però non la fa desistere. Valeria Marini sogna una vita felice e nell’amore anche se magari, per adesso, mette davanti a tutto quello per la sua famiglia: “Oggi rivedo mia sorella e le sue bambine, ed è un pieno di emozioni. Il mio cuore pulsa e chiede rinnovamento, cosa che prima non riusciva a sentire”. La sua esperienza ha segnato una vera e propria rinascita dei sensi e delle sue emozioni, Valeria Marini si sente leggera e serena ma anche pronta ad ascoltare gli altri, ci sarà un lieto fine per lei adesso?

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini "La mia pipí è gocce di Chanel"/ Gaffe a Supervivientes "L'ho fatta.."Valeria Marini bacia Gianmarco Onestini a Superviviens/ "Sono innamorata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA