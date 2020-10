Valeria Marini “Gianluigi Martino? Sono single”/ “Sto lavorando ad un nuovo brano”

Tanti ospiti stamane negli studi di Storie Italiane, fra cui anche la grandissima Valeria Marini. L’artista a 360 gradi viene da un’estate in cui, fra le mille cose fatte, ha regalato ai suoi fan anche un canzone. Stiamo parlando precisamente della hit dalle sonorità latine “Boom”, che ha spopolato negli scorsi mesi in radio e nei vari locali. Nel programma di Rai Uno si parla dei testi delle canzoni, e delle polemiche nei confronti dei giovani talenti, e a riguardo Valeria Marini ribatte: “Non capisco tutte queste polemiche, a mio parere, come dimostra il Festival di Sanremo, la musica abbraccia tutti, abbraccia tutte le generazioni e in questo momento particolare la musica è protagonista, da a tutti la possibilità di vagare e gioire”. Valeria Marini aggiunge: “La musica è vita e stiamo passando un momento molto difficile da questo punto di vista. La musica ha una grande responsabilità, quella di portare dei messaggi e io con questo pezzo ho voluto mandare un messaggio di leggerezza, ognuno di noi doveva ritrovare il “boom” che è dentro di noi e ho voluto dedicare questo pezzo a tutte le donne che subiscono violenze e che vivono male”.

VALERIA MARINI: “IN BOOM TOCCO TEMI SOCIALI”

Quindi Valeria Marini ha proseguito: “Questo brano l’ho fatto assieme all’associazione “Senza veli sulla lingua”, e con leggerezza ho toccato un problema importante di cui se ne parla tutti i giorni. Ci sono momenti nel video in cui mi avvicino ad una donna bullizzata e la libero, sono una specie di Wonder Woman, una sorta di eroina che libera gli altri, e poi ci sono anche dei passaggi nel testo. Io amo le altre donne sono amica e complice delle donne”. In merito alla sua situazione amorosa, Valeria Marini non si sbilancia: “Adesso sono single ma non sono sul mercato, sono fidanzata con il mio lavoro e il mio pubblico”. Ma subito dopo l’artista aggiunge, quasi per mandare un messaggio: “Sulla mia vita privata non dico mai la verità, è un punto fragile, quindi a volte dico l’opposto di quello che è vero”. Chissà, di sicuro c’è che la Marini ci ha preso gusto, e dopo “Boom” è al lavoro su un’altra canzone: “Sto lavorando su un nuovo pezzo che ho già registrato con un rap internazionale ma non si può dire chi è”.



