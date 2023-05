Valeria Marini: “Giorgia Meloni? Sempre perfetta/ Selvaggia Lucarelli ironizza così

Valeria Marini e l’elogio a Giorgia Meloni

Valeria Marini elogia il look di Giorgia Meloni e provoca il commento di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, tra le storie del proprio profilo e su Twitter, ha pubblicato il frame di una breve intervista in cui Valeria Marini parla del look del Presidente del Consiglio. La showgirl, ai microfoni della giornalista, elogia gli outfit della Meloni che, secondo il suo punto di vista e il suo gusto personale, è sempre perfetta nei suoi vestiti sobri ed eleganti.

Il Cantante Mascherato: Valeria Marini chiede uno "stop"/ Retroscena dietro le quinte

La Marini, inoltre, approva anche la scelta di Giorgia Meloni di mostrarsi sempre con poco trucco e una piega liscia e naturale. Il look della Meloni, dunque, è promosso a pieni voti dalla Marini la quale, tuttavia, con le sue parole, ha scatenato l’ironia di Selvaggia Lucarelli che non è riuscita ad esimersi dal commentare.

Eddy Siniscalchi, fidanzato di Valeria Marini?/ Lei: "fidanzata con il mio pubblico"

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Alla domanda della giornalista che le ha chiesto se una donna debba vestirsi come vuole, Valeria Marini ha risposto: “Per me, i look più giusti li ha il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mi piace tantissimo, semplice, sempre elegante, poco trucco, sempre perfetta”. Poche parole che hanno catalizzato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli che, su Twitter, pubblicando il video in questione, ha commentato così: “Secondo me se insiste ancora un po’ le danno Sanremo”.

Il tweet di Selvaggia Lucarelli ha ricevuto tantissimi commenti da parte di utenti che si dividono sul tema schierandosi o dalla parte della Lucarelli o della Marini.

Valeria Marini piange per il padre morto, Mario/ "Mi manca. C'era poco, ma era dolce"

Secondo me se insiste ancora un po’ le danno Sanremo. 👅 pic.twitter.com/OXM8fzT4Wc — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 4, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA