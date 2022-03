Valeria Marini “Graffi da Pamela Prati? Ho ancora i segni”/ “Se ho cicatrici? Non…”

Valeria Marini, ospite della puntata di Belve trasmessa il 18 marzo, racconta senza filtri il suo rapporto con Pamela Prati. Showgirl tra le più amate dal pubblico italiano, entrambe sono state le prime donne del Bagaglino. Ai microfoni di Francesca Fagnani, Valeria Marini, a chi la definisce diva, risponde di considerarsi “una donna del popolo” esattamente come si era definita Pamela Prati. “Quando ho visto Belve con Pamela che ha detto ‘sono una donna del popolo’ ero a casa e ho subito detto ‘ma quella è una frase mia!’”, ha detto la Marini a Belve.

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha indagato sul litigio tra la Marini e la Prati di cui si parlò diverso tempo fa. A Belve, la Marini ha ricordato quei momenti svelando nuovi retroscena: “Se c’è stato un litigio tra me e la Prati alla festa di compleanno di Leo Gullotta? Pamela era un po’ ossessionata da me, ma io non le ho levato il lavoro. Lei all’epoca era andata via dal Salone Margherita. Se è vero che mi ha anche graffiata? Non ha molta importanza, però io c’ho ancora i segni…”, ha raccontato la Marini.

Valeria Marini e Pamela Prati: “Tutto passato”

Valeria Marini si lascia andare ad un lungo racconto con Francesca Fagnani svelando nuovi retroscena sul suo rapporto con Pamela Prati. la showgirl, però, sceglie di non svelare troppi particolari. “Non ne voglio parlare dai, lei non ha passato un periodo bello. Che segni ho? Adesso fatemi bere un bicchiere d’acqua. Se ho le cicatrici? No non voglio parlarne, è tutto passato. […] Pingitore mi ha preso sotto consiglio di Pamela? No, non è così! Mi ha scelto Ninni con un provino e non c’entra Pamela“.

La Marini, inoltre, ha parlato della sua carriera: “Io ho avuto più di 500 copertine. Per 3 anni sono stata la donna più fotografata, infatti ho avuto moltissime cover. Comunque a me piace essere una persona che condivide con la gente. La parola diva ti mette su un piedistallo. Però oddio, se gli altri mi vedono così diva va anche bene dai. […]“, ha concluso.

