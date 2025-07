Valeria Marini ha un fidanzato? Nella vita della showgirl c'è un nuovo uomo: la confessione è arrivata qualche settimana fa. Di chi si tratta?

Showgirl tra le più conosciute e apprezzate d’Italia, spesso sopra le righe, Valeria Marini si è confessata qualche settimana fa a Francesca Fialdini nel suo format “Da noi… A ruota libera”. Valeria ha avuto modo di parlare dei nuovi progetti professionali, come la comparsa in Beautiful, serie statunitense storica, ma non solo: la showgirl ha affrontato anche temi diversi, e in particolar modo possiamo dire “sentimentali”.

Dunque, abbiamo una risposta alla domanda che in tanti si fanno ormai da anni: Valeria Marini ha un fidanzato? Partiamo col dire che nonostante sia molto social e condivida spesso istanti della propria vita con i propri follower, Valeria Marini è molto riservata per quello che riguarda le questioni di cuore. Preferisce, infatti, viversi i suoi rapporti in maniera intima, senza spiattellare tutto sul web. Ecco perché la sua ultima confessione ha stupito i più.

A giugno, dalla Fialdini, Valeria Marini ha raccontato: “Se c’è qualcuno nella mia vita? Sì…”. La showgirl, dunque, ha lasciato intendere neppure troppo velatamente di aver trovato un nuovo amore, ma non solo. A quanto pare la Marini sarebbe anche molto innamorata di questo uomo: “Quando c’è qualcuno che mi piace tanto, anche 24 ore al giorno non bastano – ha aggiunto – e in questo momento c’è”. Una persona speciale, dunque, sembrerebbe essere entrata nella vita di Valeria Marini.

Valeria Marini ha un fidanzato? Identità top secret

Dunque, Valeria Marini ha un fidanzato? La risposta è affermativa e ad ammetterlo è stata proprio lei senza però confessare chi sia l’uomo al suo fianco. Tra il 2023 e il 2024 la Marini è stata legata a Gerolamo Gangiano, deputato di Fratelli d’Italia.

Un amore importante per la showgirl che però è terminato, pare per via di alcune situazioni familiari di lui che non hanno più permesso il prosieguo di questa storia con la Marini, che ha preso la decisione di allontanarsi. Ora, però, nella vita della Marini c’è finalmente un nuovo amore.