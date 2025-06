Valeria Marini ha ritrovato l’amore. Recentemente, la nota showgirl è stata ospite del programma “Da noi… a ruota libera” su Rai 1, dove ha rilasciato una lunga intervista a Francesca Fialdini. Durante l’ospitata, Valeria ha parlato dei suoi recenti progetti professionali, e non solo. Difatti, ha anche dato un importante aggiornamento sulla sua vita privata, svelando di aver trovato un nuovo amore. Ad un certo punto, infatti, la conduttrice le ha chiesto ci fosse qualcuno di speciale nella sua vita. Al che, la Marini non si è tirata indietro e ha replicato: “Se c’è qualcuno nella mia vita? Sì…”.

Valeria Marini rifatta? Prima e dopo ritocchini/ "Mai fatto il lifting, solo delle vitamine"

Tuttavia, l’ex vippona non ha voluto dare troppi dettagli su quest’uomo misterioso, dunque non è chiaro di chi si tratti o da quanto tempo i due si stiano frequentando. Ciò che è certo è che, dopo un lungo periodo da sola, Valeria pare aver ritrovato la serenità al fianco di una persona speciale, al punto da volerlo dichiarare apertamente in televisione. Chissà se, più avanti, la Marini sceglierà di dare maggiori dettagli sulla sua relazione.

Valeria Marini sbarca a Beautiful: la showgirl apparirà nella nota soap/ Ecco chi interpreterà

Valeria Marini svela il suo sogno professionale: dettagli

Dopo aver rivelato del suo nuovo amore, Valeria Marini ha poi parlato del suo futuro professionale, svelando di avere un sogno nel cassetto. In particolare, alla showgirl piacerebbe fare da giudice in un talent show, un’esperienza che ancora non ha avuto modo di provare. Al che, ha approfittato della sua ospitata in Da noi… a ruota libera, dicendo: “Mi piacerebbe tanto fare da giudice in un talent, mi candido ufficialmente!”.

Recentemente, poi, Valeria ha avuto la possibilità di cimentarsi in una nuova veste, ovvero quella di attrice. Difatti, proprio negli ultimi giorni, ha partecipato alle riprese delle nuove puntate della celebre soap opera americana “Beautiful“, dove ha interpretato proprio sé stessa. “Ho interpretato me stessa. Non mi daranno l’Oscar, ma è stata una bella esperienza“, ha raccontato a Francesca Fialdini, senza dare spoiler su ciò che succederà in futuro nella storica fiction di Canale 5.

Valeria Marini mette in vendita la casa da sogno da un milione e mezzo/ "Servono soldi per aiutare la madre"