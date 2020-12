Valeria Marini/ “Ho avuto esperienze brutte, ho denunciato. Alba Parietti un’amica”

La spettacolare Valeria Marini è stata quest’oggi negli studi di Oggi è un altro giorno, quotidiano programma in onda dalle 14:00 alle 16:00 circa su Rai Uno. “Mi è capitato che ho avuto esperienze abbastanza dure che poi ho superato – ha esordito la nota showgirl parlando con Serena Bortone di “molestie” subite – raccontare non voglio perchè non è questo il contesto, mi è capitato e l’ho superato trovando la forza in me stessa. Una volta sì, ho denunciato, mentre le altre volte l’ho superata difendendomi ma ci sono donne che sono da sole e non riescono reagire, è un argomento di cui bisogna parlarne tutti i giorni perchè deve finire. Sono esperienze dure che si possono superare e vincere ma con gli aiuti degli altri, da soli è difficile”.

Si parla quindi dell’amicizia: “Io ho un’amica del cuore che si chiamo Simonetta e che quando ci sentiamo è energia stellare. Ho tante amiche anche nello spettacolo, io ho un ottimo rapporto ad esempio con Alba Parietti: lei ha un bel caratterino ed è molto intelligente”. Un’altra amica famosa è Laura Pausini: “Ci siamo incontrate vicino a Milano Marittima, è stellare fuori e dentro, conosco la sua famiglia che è meravigliosa. Ci vediamo poco ma è speciale”.

VALERIA MARINI: “SONO UNA CHE NON PROVO RANCORE”

“Tradita da un’amicizia? Si mi è capitato – ha proseguito – ma io non porto il rancore; da una parte è un pregio perchè volo leggera, dall’altra invece così facendo si cade nello stesso errore, mia madre mi bacchetta sempre su questo”. Serena Bortone chiede a Valeria Marini se è una buona: “Mi piace essere di cuore, è meglio essere buoni, non significa essere fessi ma prendere la vita con ottimismo e dare quello che tu hai, a me piace condividere”. Sul covid Valeria Marini dice: “Stiamo vivendo un momento difficile, l’importante è non perdere la speranza. Ero al Bagaglino prima del covid, abbiamo fatto un anno al Salone Margherita con la regia di Ninni Pingitore, ma tornerà sicuramente”. La showgirl ricorda quindi i suoi esordi: “Avevo appena avuto un brutto incidente stradale, sono rimasta anche in coma, è stata un’altra esperienza brutta. Al Bagaglino cercavano una modella che sapeva anche recitare e la regia era di Fabio Lionello: quando entrai in quel luogo magico e venni scelta, mi si è aperto il mondo dei sogni stellari che si realizzano e da lì è partita la mia carriera”.

