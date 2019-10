Valeria Marini/ “Ho subito una truffa, ma ho trovato l’amore” (Che Tempo Che Fa)

Stasera, dopo una bella carrellata di ospiti, tra cui Emma Marrone e Ron Howard, ci sarà da divertirsi a Che Tempo Che Fa: Valeria Marini è tra gli invitati al famoso tavolo condotto da Fabio Fazio, insieme a Diego Abatantuono, Mago Forest, Rocco Hunt e gli immancabili Gigi Marzullo e Nino Frassica. Dopo le classiche interviste e l’intervento comico di Luciana Litizzetto, il tavolo di Che Tempo Che Fa costituisce l’ultimo momento della trasmissione di Rai Due, quello più goliardico, in cui mini-interviste si mescolano a battute, scambi divertenti e dialoghi serrati. Senz’altro con i suoi “baci stellari” e la verve comica che la contraddistingue, la showgirl ci regalerà delle grandi risate… non vediamo l’ora di assistere ai suoi siparietti con Frassica o di vederla rispondere alle domande marzulliane!

Valeria Marini a Che Tempo Che fa, dalla truffa delle Card al nuovo spettacolo

Non ci sono anticipazioni su cosa dirà Valeria Marini a Che Tempo Che Fa, ma sicuramente ci sono due argomenti che l’hanno vista protagonista nell’ultimo periodo: la truffa delle card vacanze e un nuovo spettacolo. Riccardo Trombetta, giornalista di Striscia La notizia, in questi giorni, ha infatti fatto un servizio per smascherare un sistema truffaldino di coupon vacanze che, tra le varie cose, avrebbe utilizzato in maniera del tutto illegittima il nome di Valeria Marini come testimonial del progetto. “Sono rimasta basita. Io avevo fatto una pubblicità a Capri, durante Capri Hollywood, per queste card vacanze, ma poi i promotori erano scomparsi, del tutto inadempienti, e infatti i miei legali hanno denunciato e perseguito queste persone. Io ero totalmente all’oscuro del fatto che questa persona, che non conosco, utilizzasse la mia immagine per convincere le persone a comprarsi questa card”, ha dichiarato la Marini ai microfoni di Striscia. Al di là di questa spiacevole vicenda, la showgirl è anche pronta per tornare a teatro con uno spettacolo dinner theatre di Pier Francesco Pingitore, intitolato La presidente Valeria Marini eletta la Quirinale, che vede anche la partecipazione di Martufello, Claudia Villa, Enzo Piscopo, Mario Zamma e Morgana Giovannetti.

Valeria Marini: la showgirl ha un nuovo fidanzato

Non solo lavoro e sventure per Valeria Marini: dopo la fine della relazione con Patrick Baldassari avvenuta durante Temptation Island Vip (i due erano approdati come coppia sull’isola), e la breve storia con Ivan Gonzalez, proprio tentatore del programma di Italia Uno, la soubrette ha trovato l’amore con Gianluigi Martino, 36 anni, di Cosenza. Il nuovo giovane fidanzato era presente in studio durante l’ospitata della Marini a Vieni da Me, il programma di Rai Uno in onda nel primo pomeriggio: la presentatrice Caterina Balivo, riconoscendolo, l’ha trascinato davanti alle telecamere. “È una persona meravigliosa, sono sempre stata innamorata del mio lavoro, adesso sono innamorata anche di una persona che mi sta vicino e che mi aiuta anche nel lavoro”, ha detto alla Balivo. “Sono molto felice, ho ripreso la serenità che avevo perso da un po’. Non sono gelosa. Ancora non viviamo insieme”.





