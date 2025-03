Oggi, sabato 22 marzo 2025 è iniziata la prima puntata di Ne vedremo delle belle, e Valeria Marini si è già resa protagonista con i primi battibecchi e le prime gaffe. In particolare si è scagliata contro Patrizia Pellegrino e Pamela Prati, e di quest’ultima ha parlato di gelosia nei suoi confronti. Ma non è finita qui, se la prima sfida di ballo doveva essere sensuale, per Valeria Marini lo è stata un po’ troppo: durante l’esibizione le si è alzata la gonna, tanto che i giudici non hanno potuto far finta di niente.

Valeria Marini, chi è: il successo con il Bagaglino/ A 14 anni l'aborto: "Ferita ancora aperta"

La prima ad intervenire è stata Mara Venier che ha svelato di aver visto tutta la “parte davanti”, mentre Christian De Sica senza mezzi termini ha esordito con “Io le ho visto il c*o!”, mentre Carlo Conti cercava di riportare ordine. La showgirl, intanto, aveva spiegato che la gonna le aveva dato problemi durante l’esibizione: “Que pasò con la falda?“, ha detto appena finita la performance, chiedendo ai giudici cosa fosse successo con la gonna.

Gianna Orrù, chi è la mamma di Valeria Marini? Il dolore dopo l'aborto a 15 anni/ "L'ha fatto a mia insaputa"

Valeria Marini, Mara Venier la gela durante i voti: “Con me non azzecca…”

“Ti ho visto trattenuta“, ha detto Mara Venier a Valeria Marini dopo la sua esibizione – “Avevi paura che ti si alzasse?“. La showgirl ha precisato di non essersi accorta di nulla, mentre i giudici si sono resi conto che la sua gonna si era ruotata mostrando tutto quello che c’era sotto. Al momento dei voti, la Venier le ha lanciato una battuta: “Non me la far vedere perchè con me non azzecca” e il pubblico si è scatenato in un applauso calorosissimo.