Valeria Marini hot a Supervivientes/ Video: dal “costume selvaggio” a Ivan Gonzalez..

Dopo l’ultima partecipazione al Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha deciso di rimettersi in gioco in un nuovo reality. Stavolta non in Italia, bensì in Spagna anche se da qui è volata poi in Honduras. La showgirl stellare è infatti una delle concorrenti di Supervivientes 2021, l’Isola dei Famosi spagnola e, prima di partire, ha già regalato al pubblico spagnolo (e italiano) un video che è una vera e propria chicca.

VALERIA MARINI/ "Gianluigi Martino? Mia madre non c’entra niente. Non voglio vederlo"

In questo, la Marini racconta cosa porterà con se sull’Isola, a partire da un costume da bagno “selvaggio”, fino ad uno rosso “il colore della Spagna”. Outfit piuttosto piccanti quelli che la showgirl sfoggerà in Honduras, accompagnati da qualche felpa e maglioncino oltre a pantaloni che le serviranno per proteggersi dai mosquitos.

Gianluigi Martino/ "Io ho lasciato Valeria Marini. Sono stato accusato di essere gay"

Valeria Marini a Supervivientes: la dedica di Ivan Gonzalez

Superviventes ha poi dedicato a Valeria Marini, così come a tutti gli altri concorrenti, una scheda di presentazione pubblicata sul sito di Telecinco. In questa viene descritta come: “un’attrice, una ballerina e una presentatrice italiana, molto nota nel suo paese. Ha partecipato a vari reality, tanto da essere una esperta in proposito”. E viene poi citato anche Ivan Gonzalez, ben noto in Spagna, con il quale Valeria ha già condiviso un’avventura televisiva: “È caduta in tentazione a Temptation Island Vip con una vecchia conoscenza degli spettatori spagnoli, il tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez”. Gonzalez, d’altronde, non è rimasto in silenzio e ha così commentato la partecipazione di Valeria a Supervivientes: “La mia vincitrice”.

Valeria Marini/ "È stato un anno difficile, sono stata terribilmente male"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)





© RIPRODUZIONE RISERVATA