Valeria Marini, il nuovo brano è pronto/ “Cerca un rapper di spicco che l’affianchi”

Valeria Marini è pronta a lanciare il suo nuovo brano, e pare che sarà affiancata da un rapper di spicco. A sottolineare le indiscrezioni è il collega giornalista Francesco Fredella attraverso le colonne di Libero, che riguardo al nuovo pezzo della diva stellare scrive oggi: “Indiscrezione bomba. Un rapper potrebbe affiancare Valeria Marini nel suo nuovo brano. La voce, da rumors, è stata già incisa: la stella bionda ora è alla ricerca di un rapper per questo nuovo successo musicale”. Stando al collega Fredella, vi sarebbero diverse opzioni su chi affiancherà la Valeriona nazionale, tutte però “segretissime. Lei non parla, ma alle nostre orecchie arrivano le indiscrezioni”. La cosa certa è che il nuovo pezzo avrà nuovamente un ritmo latino dopo il brano “Boom”, e promette di far ballare tutti, con la speranza che prima o poi le discoteche e le sale da ballo possano riaprire. Del nuovo brano la Marini ne aveva parlato anche poche settimane fa, ospite negli studi di Storie Italiane.

VALERIA MARINI: “SONO AL LAVORO SU NUOVO PEZZO…”

Anche in quell’occasione, però, Valeria Marini non si era sbilanciata eccessivamente, e rispondendo alle domande incalzanti della conduttrice Eleonora Daniele, aveva spiegato: “Sto lavorando su un nuovo pezzo che ho già registrato con un rap internazionale ma non si può dire chi è”. Bocca cucita quindi, ma la cosa certa è che Valeria Marini sembra trovarsi davvero bene nelle nuove vesti di “rockstar”: “La musica è vita – aveva sempre spiegato al programma di Rai Uno – e stiamo passando un momento molto difficile da questo punto di vista. La musica ha una grande responsabilità, quella di portare dei messaggi e io con questo pezzo ho voluto mandare un messaggio di leggerezza, ognuno di noi doveva ritrovare il “boom” che è dentro di noi e ho voluto dedicare questo pezzo a tutte le donne che subiscono violenze e che vivono male”. Siamo certi che dopo Boom, anche il prossimo brano sarà un successo… stellare.



