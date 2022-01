Valeria Marini, in camera da letto è una ‘iena’/ Le confessioni choc sulle violenze subite…

Avere personaggi con una certa verve e schiettezza all’interno della casa del Grande Fratello Vip è sempre un valore aggiunto, in tal senso l’ingresso a percorso avviato di Valeria Marini ha aggiunto sicuramente qualcosa al programma. La donna fin dal suo arrivo non si è mai risparmiata, partecipando attivamente sia ai momenti di grande tensione, offrendo la propria opinione, sia a momenti di grande divertimento. Nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 10 gennaio, ha avuto modo di dare il proprio contributo offrendo pareri su diverse questioni affrontate nel corso della serata.

Nello specifico, c’è stato modo anche di affrontare con la showgirl un discorso molto intimo e toccante, ovvero il ruolo che ha giocato l’amore nella sua vita. Chiamata in mistery room dal presentatore, la donna ha raccontato del suo rapporto turbolento con il sentimento più forte che si conosca, menzionando anche un aneddoto accaduta in giovanissima età. In particolare, ha spiegato di aver subito anche violenze fisiche da un uomo più grande di lei quando aveva solo 17 anni. Si è poi dilungata raccontando del suo rapporto controverso con Vittorio Cecchi Gori e del matrimonio saltato dopo solo un giorno dalle nozze.

VALERIA MARINI: LE CONFESSIONI CHOC DELLE VIOLENZE E IL BATTIBECCO CON GIACOMO URTIS

Durante la conversazione Alfonso Signorini ha colto l’occasione per tesserne le lodi in qualità di amica, in particolare soffermandosi sulla sua vicinanza quando la madre era in fin di vita. Arrivato il momento della nomination Valeria Marini si è nuovamente scontrata con il suo compagno di percorso, Giacomo Urtis. I due hanno infatti fatto il nome di Davide Silvestri ma unicamente per la volontà del chirurgo, con la donna che ha dimostrato apertamente il suo dissenso.

A fine puntata i due hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente sulla questione, salvo poi placarsi dopo poco. Nel corso di questa settimana che volge alla conclusione, Valeria Marini non si è distinta particolarmente per qualche suo gesto, sia negativo o positivo, rimanendo sempre “al di sotto delle righe”, anche se c’è da segnalare un giallo legato a Federica Calemme, che pare sia stata costretta a dormire sul divano due notti fa, in quanto la Marini avrebbe “dettato legge” all’interno della camera da letto. Vedremo se l’argomento verrà approfondito questa sera, intanto c’è da ricordare che la Valeriona aveva sfrattato anche Barù qualche sera fa.

