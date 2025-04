Tra le protagoniste del format proposto da Carlo Conti su Rai 1, “Ne vedremo delle belle“, c’è anche Valeria Marini. La showgirl ha preso parte al programma insieme a tante altre colleghe soubrette come Matilde Brandi, Angela Melillo, Pamela Prati e tante altre ancora, con l’obiettivo di tornare in auge e magari far ricordare al pubblico le loro gesta nel mondo dello spettacolo. Ma come sta andando l’avventura di Valeria Marini nel programma di Carlo Conti? Luci e ombre per la soubrette, che non è sembrata affatto una delle più brillanti nel corso delle riprese.

Il periodo, comunque, non è dei migliori per Valeria Marini che ha raccontato di essere in un momento complicato per via di alcune motivazioni personali. Dopo essere scoppiata in lacrime durante le prove, la donna ha spiegato: “Non è un momento facile per me e sapere che vengono fatte alcune battute alle mie spalle mi ferisce”. Valeria, infatti, non sembra andare eccessivamente d’accordo con le compagne ed è stata presa di mira dalle altre. Matilde Brandi, ad esempio, ha fatto una battutina che non è affatto piaciuta alla Marini. Di fronte alle accuse di essere falsa, inoltre, è sbottata, spiegando di non esserlo affatto.

Valeria Marini bullizzata dalle compagne a “Ne vedremo delle belle”?

Come abbiamo spiegato, l’avventura a “Ne vedremo delle belle” di Valeria Marini non sta andando benissimo. La concorrente sembra essere finita nel mirino delle altre, che l’hanno accusata di volersi mettere in mostra, di essere falsa e ancora di cambiare etichetta ai suoi vestiti per mostrarsi più magra. Parole che non hanno fatto affatto piacere a Valeria Marini che per quanto cerchi di prendere con una risata quanto le viene detto, non sempre riesce a far finta che tutto vada bene. “Mi viene da piangere, perché poi crollo quando sono stanca. Scusatemi” ha affermato dietro le quinte la soubrette. Il comportamento delle showgirl nei confronti della Marini non sta affatto piacendo al pubblico, che vede una Valeria fragile.