Valeria Marini in crisi a Supervivientes?/ Ciacci “Tra due settimane vado lì per lei”

Continua l’avventura di Valeria Marini a Supervivientes. La showgirl italiana sta riscuotendo grande successo in Spagna ma, dopo l’ultima puntata, pare stia attraversando un momento di crisi. Nel corso della diretta, Valeria ha potuto parlare con sua mamma Gianna Orrù, che di recente ha vissuto un momento difficile in quanto vittima di una truffa, e non sono mancate lacrime di commozione da entrambe le parti. Una chiacchierata che avrebbe però scosso la showgirl, almeno stando a quanto raccontato a Pomeriggio 5 dal caro amico di Valeria Giovanni Ciacci. Proprio in diretta su Canale 5, l’opinionista ha svelato di star organizzando una sorpresa per la Marini.

Giovanni Ciacci annuncia: “Sarò in studio a Supervivientes per Valeria Marini”

“Tra due settimane forse vado io a farle una sorpresa” ha annunciato Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5, per poi specificare che “vado in studio, però dobbiamo ancora vedere con il rientro.” Ciacci ha così raccontato di aver saputo da fonti certe che Valeria sta attraversando un momento di crisi e che per questo lui stesso si sta muovendo: “Mi hanno detto, dallo studio in Spagna, che dopo la telefonata con la mamma è un po’ giù, quindi andrò io a tirarla su.” Nelle prossime settimane, quindi, Ciacci potrebbe presenziare nello studio di Supervivientes per fare una sorpresa alla sua grande amica.

