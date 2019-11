Valeria Marini/ In TV con Simona per risollevare gli ascolti? (La Domenica Ventura)

Durante la nuova puntata de La Domenica Ventura, SuperSimo ha deciso di chiamare a rapporto l’amica Valeria Marini. Dopo essere stata ospite la scorsa settimana di Che tempo che fa, la bombastica soubrette torna sulla seconda rete di Casa Rai, al fianco di Simona. Per la conduttrice di Chivasso il nuovo show oltre a rappresentare una sfida, dimostra anche la capacità di Freccero di sapere scommettere e rischiare. Ed infatti, ad oggi, il nuovo programma nato in sostituzione di Mezzogiorno in Famiglia, non sta portando a casa gli ascolti sperati. Intervistato da Blogo, proprio Freccero ha avuto modo di fare il quadro della situazione: “E’ un esperimento, sta andando sotto le aspettative, anche se sono andate in onda poche puntate, ma abbiamo forse trovato la chiave del programma che è il calcio e la tv: quindi mescolare queste due cose importanti e fare un po’ di colore sugli anticipi per lanciare Quelli Che Il Calcio ed inoltre esaminare in ogni puntata un programma televisivo. È un’idea che sta in qualche modo emergevalernindo”.

Valeria Marini ospite di Simona Ventura

Forse proprio nel tentativo di “ringalluzzire” lo show, si è pensato di invitare Valeria Marini, grande amica di Simona Ventura e personaggio molto frizzantino della televisione italiana. “Se volete rivivere queste ‘emozioni’ non potete perdervi #ladomenicaventura domenica ore 11:55 su Rai Due con Valeria Marini we’re waiting for you”, ha scritto Simona Ventura su Instagram postando uno scatto in compagnia della showgirl stellare. Valeria Marini sta vivendo un buon momento sia lavorativo che privato. Ed infatti, dopo la passata relazione amorosa con Patrick Baldassari, ha ritrovato il sorriso tra le braccia del suo assistente Gianluigi Martino di 36 anni: “È una persona meravigliosa, sono sempre stata innamorata del mio lavoro, adesso sono innamorata anche di una persona che mi sta vicino e che mi aiuta anche nel lavoro. Sono molto felice, ho ripreso la serenità che avevo perso da un po’. Non sono gelosa, le persone le devi lasciar vivere”, ha raccontato ospite di Vieni da me con Caterina Balivo.

