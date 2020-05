Valeria Marini, incidente per mamma Gianna Orrù/ “Trauma cranico e braccio rotto”

Pubblicità

Incidente per Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini che, a causa di una caduta, ha riportato un trauma cranico fratturandosi anche un braccio. A raccontare l’accaduto è stata proprio Valeria Marini che, in occasione del suo 53esimo compleanno, durante un collegamento con Pomeriggio 5, oltre a festeggiare con il suo pubblico ricevendo anche la sorpresa del fidanzato Gianluigi Martino con cui ha trascorso la quarantena, ha svelato cos’è successo alla madre. “Vengo da casa di mia madre, sono state giornate difficili. E’ scivolata qualche giorno fa e si è fatta molto male. Sono andata a trovarla perché ha un braccio fratturato, si è fatta veramente male“, ha raccontato la showgirl. Stando al racconto della Marini, inoltre, la signora Gianna avrebbe battuto anche la testa: “Purtroppo è scivolata su un sampietrino. Una settimana veramente dura, ha avuto un trauma cranico”.

Valeria Marini, la preoccupazione per mamma Gianna Orrù

Nel raccontare l’incidente della mamma Gianna, Valeria Marini non ha nascosto la propria preoccupazione. La showgirl è legatissima alla madre con cun cui, nei mesi scorsi, ha avuto una piccola discussione che le aveva portate ad allontanarsi. “Mia madre si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”, aveva raccontato Valeria. Tra le due, però, poi è tornato il sereno. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Valeria aveva espresso la propria ansia per la madre a causa dell’emergenza coronavirus. Tornata alla vita normale, Valeria si è riavvicinata a mamma Gianna di cui, ora, si sta prendendo cura a causa dell’incidente. “E’ forte e si riprenderà“, ha aggiunto ancora la Marini ai microfoni di Pomeriggio 5 parlando della madre.





