Valeria Marini/ Jessica Selassié in tv? “Ci puoi provare in Etiopia!”

Valeria Marini: faccia a faccia con Francesca?

Valeria Marini è un’altra new entry del Grande Fratello Vip e già ha portato scompiglio nelle dinamiche della casa. Qualche inquilino è convinto che se Sophie Codegoni si è riavvicinata a Gianmaria Antilopi è solamente perché gelosa di Valeria Marini. Qualche giorno fa la showgirl ha incrociato nel corridoio l’imprenditore e gli ha dato del “micione”. Lo sguardo languido della Marini non è passato inosservato, da quel momento Sophie ha iniziato a corteggiare Antinolfi. La “stellare” Valeria riesce sempre a colorare le giornate all’interno della Casa. la sua voglia di divertirsi e di ballare la rendono protagonista. Sabato sera con alcune coinquiline si è scatenata in una serata danzante mostrando tutto il suo fascino in pista. Francesca Cipriani in parte è stata oscurata, la showgirl si è lamentata dell’atteggiamento della Marini nei suoi confronti. Sulla questione è intervenuta anche Rita De Michele, la mamma di Francesca, che ha detto di non capire il comportamento astioso di Valeria nei confronti della figlia, poi ha aggiunto che probabilmente la showgirl è invidiosa della ex Pupa perché è più giovane di lei.

VALERIA MARINI, CUPIDO PER GIANMARIA E SOPHIE/ La Codegoni conferma: "Un po' sì..."

Valeria Marini: i consigli a Jessica Selassié

Anche il pubblico si è accorto dell’astio e dell’indifferenza che aleggia tra Valeria Marini e Francesca Cipriani e e sicuramente lunedì in puntata Signorini vorrà vederci chiaro. La Marini, però, piace molto come testimoniano molti tweet: “Valeria comunque ha un sensibilità unica questo bisogna dirlo” e “Che bella persona Valeria, è completamente diversa da quelle brutte persone sarebbe una mamma stupenda perché è proprio dolce, profonda”, hanno scritto due utenti. In molti adorano la sua ironia: “Jessica che dice che vorrebbe fare la conduttrice e Valeria che le fa capire: Guarda al massimo ci puoi provare in Etiopia!“. Ricordiamo che Valeria Marini e Giacomo Urtis gareggiano in coppia e sono già stati dentro la casa (questa è per lei la quarta volta, la seconda per lui).

