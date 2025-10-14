Valeria Marini tra la lite con la mamma Gianna Orrù e un nuovo amore. Un periodo non semplice per la showgirl: "Mai usata la situazione per visibilità"

Solo pochi giorni fa Valeria Marini è tornata a parlare del litigio con la mamma Gianna Orrù. La donna è stata truffata qualche anno fa e da quel momento ha chiuso i contatti con la figlia, nonostante non fosse lei la responsabile dell’accaduto. Dei malfattori le hanno sottratto ben 300.000 euro e da quel momento Gianna non è stata più la stessa, chiudendo anche i ponti con i suoi figli. Tra loro anche Valeria Marini, che sta soffrendo tantissimo per via della lontananza della mamma, la donna che l’ha cresciuta e fatto sacrifici importanti per lei, lasciando la sua amata Sardegna per trasferirsi a Roma e sostenere Valeria nella sua carriera.

Juliana Moreira, chi è il marito Edoardo Stoppa e i due figli/ "Senza di lui mancanza che toglie il fiato"

“Non ho mai usato questa situazione per visibilità, anzi, mi ha un po’ danneggiata sul lavoro. Per me la mia mamma viene prima di tutto” ha affermato proprio Valeria Marini pochi giorni fa. La showgirl ha infatti ammesso di aver sempre messo la mamma al primo posto, pur non spiegandosi il suo comportamento assurdo: la donna, infatti, ha chiuso ogni rapporto con la figlia nonostante non fosse sua la responsabilità della truffa. Un grande dolore per Valeria Marini.

Federico Russo, chi è l'attore de I Cesaroni/ "Sono cresciuto senza un padre, ma non mi è mancato nulla"

Valeria Marini è fidanzata? La storia con il politico chiusa pochi mesi fa

Valeria Marini, nella sua vita, ha avuto diversi fidanzati anche se non ha mai trovato l’uomo con il quale mettere su famiglia. Di recente la Marini è stata legata a Gerolamo Gangiano, deputato di Fratelli d’Italia: i due hanno chiuso la loro storia circa un anno fa, per via di motivi familiari non ben specificati. Adesso sembrerebbe che ci sia un nuovo amore nella vita della showgirl. Qualche mese fa, in un’intervista con Francesca Fialdini, ha infatti raccontato: “Se c’è qualcuno nella mia vita? Sì…”. Dunque, ci sarebbe un nuovo amore nella vita della showgirl.