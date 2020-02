VALERIA MARINI/ La lite con Rita Rusic nasce da ruggini del passato (Verissimo)

Valeria Marini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare le sue verità. Ci eravamo lasciati con la lite della showgirl con la concorrente del Grande Fratello VIP, Rita Rusic, nonché ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Le due hanno condiviso, in periodi diversi della loro vita, una storia d’amore con il noto produttore e fin da allora chiaramente si sono create delle tensioni tra le due donne. Durante l’esperienza di Rita Rusic dentro la casa del Grande Fratello VIP, Valeria Marini era entrata per chiarire alcune cose. A cominciare dalle dichiarazioni offensive che Rita Rusic, nel corso degli anni, avrebbe rilasciato ad alcuni giornali. Nel vis a vis al Grande Fratello VIP, Rita Rusic ha reagito abbastanza freddamente agli attacchi della Marini, che subito dopo la puntata è però finita nel tritacarne mediatico.

Valeria Marini, la lite al Grande Fratello e le critiche sull’aspetto fisico

Proprio dopo la sua ospitata al Grande Fratello VIP e la lite con Rita Rusic, alcuni concorrenti della casa hanno iniziato ad offendere Valeria Marini per il suo aspetto fisico. In primis Antonio Zequila, che non spendette parole lusinghieri per l’ex gieffina. La stessa Marini in questa ospitata da Silvia Toffanin ha voluto smorzare i toni su quanto detto da Zequila, mentre non è sembrata affatto convinta di perdonare Rita Rusic: “Sono molto più gravi delle cose che ha detto lei su di me, come per esempio che non avrei mai voluto bene a Vittorio”. Proprio all’ex marito, Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini rimprovera un atteggiamento un po’ troppo passivo: “Diciamo che anche lui potrebbe dire una parola, dire dov’è la verità”.

Valeria Marini era titubante sul confronto con Rita Rusic

Nell’intervista a Verissimo, Valeria Marini spiega tutti i dubbi che l’avrebbero assalita prima di entrare nella casa del Grande Fratello per il confronto con Rita Rusic: “Io ero molto incerta se entrare o meno nella casa, ero titubante prima di entrare ma Alfonso Signorini ha insistito tanto”. Sulla sua relazione con Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini spiega le difficoltà dell’epoca: “C’erano grandissimi problemi, quando ho conosciuto Vittorio stava facendo una guerra per la separazione”. Sul presunto astio con i figli del produttore “Valeriona” non lascia correre: “Non ho mai impedito a Vittorio di vedere i suoi figli – ha spiegato la showgirl – sono figlia di genitori separati. Non mi sarei mai permessa. Credo nella famiglia allargata. Anzi, sono contenta che si sia riavvicinata ai suoi figli”.



