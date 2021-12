Valeria Marini/ Litiga con Carmen Russo: “Sul palco non sto dietro”

Valeria Marini in nomination

Valeria Marini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 in coppia, come unico concorrente, con Giacomo Urtis. L’accoppiata non è vincente visto che la “Vippona” è già finita al televoto votata da Biagio D’Anelli che con la sua nomination ha voluto colpire il chirurgo estetico e non la showgirl. Valeria non è sembrata infastidita, ma sa che il suo percorso dipende molto dal suo compagno di viaggio e viceversa. In più di un occasione, Valeria ha dimostrato di non avere troppa affinità con Giacomo e dovendo fare un’unica scelta non sempre la coppia riesce a trovare una soluzione che li soddisfi entrambi. Nel weekend i due vip hanno avuto un nuovo battibecco. Il sabato è il giorno dove nella Casa si fa festa. Il menù prevedeva una cena sarda e poi una serata danzante. Valeria impegnata da tutto il pomeriggio nella preparazione delle pietanze ha avuto uno scontro con Giacomo. Dopo aver preparato tutto, Valeria Marini si è accorta che qualcuno aveva mangiato il formaggio sardo grattugiato con tanto impegno.

La lite con Giacomo Urtis e Carmen Russo

Giacomo Urtis pensando che la showgirl stesse scherzando, ha cominciato a ridere, facendo arrabbiare Valeria, stanca per le ore che ha trascorso in cucina a preparare i piatti. L’imprevisto l’ha messa in agitazione: “Ti perdono perché ti voglio bene, anche se mi hai boicottata”, ha detto a Urtis, alla fine grazie all’intervento di alcuni coinquilini presenti alla scena, il problema è stato risolto e la Marini ha potuto proseguire indisturbata la preparazione della cena. Nelle ultime ore Valeria Marini ha discusso anche con Carmen Russo a causa dello spettacolo di Natale, che i Vipponi presenteranno in diretta su Canale 5. A Carmen Russo è stato dato il compito di istruire le ballerine, ma la Marini non è stata d’accordo con le scelte della coreografa, che l’ha posizionata in seconda fila durante il balletto: “Io non sono abituata ad andare dietro… Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie. Il fatto non è che sono una prima donna, perché lo siamo tutte prime donne, io sono abituata alla posizione sul palcoscenico”.

