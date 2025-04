Mara Venier ha provato in ogni modo a mettere pace tra Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù, senza però riuscirci: la conduttrice ha tentato in ogni modo di far chiarire le due ma purtroppo non è andata a buon fine il suo intento. A Domenica In, la padrona di casa, mentre intervistava la donna ha fatto arrivare a sorpresa anche la figlia, Valeria, sperando di riuscire a far chiarire le due, che non si parlano da tempo. Non è andata però bene: la mamma di Valeria Marini non ha infatti reagito bene alla presenza della figlia e ha rimproverato duramente anche Mara. Gianna Orrù, infatti, non ha intenzione di chiarire con la figlia, con la quale non parla ormai da mesi, senza neppure risponderle al telefono.

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, perchè hanno litigato? Lei rifiuta un bacio/ "Non capisco, ci soffro"

La showgirl, parlando con il Corriere della Sera mentre correva verso l’aeroporto di Fiumicino, ha risposto alle domande del giornalista che le chiedeva se la mamma l’avesse sbloccata sul telefono. “No. È ancora nello stato d’animo di non voler comunicare nemmeno con Claudia e Fabio” ha spiegato la Marini, sottolineando dunque come la mamma non parli neppure con gli altri figli. Dunque, nessun contatto tra la showgirl del Bagaglino e la mamma, che da quando ha subito una grave truffa perdendo 300.000 euro, non è riuscita a perdonarsi e ha chiuso i rapporti anche con i figli.

Lite Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, spunta il retroscena/ "Depressione tremenda, ha chiuso i ponti"

Valeria Marini: “Mi ha fatto piacere rivedere mia madre”

Valeria Marini, nell’intervista lampo con il Corriere della Sera, si è detta comunque fiduciosa nel recuperare il rapporto con la mamma Gianna Orrù, che ormai da mesi l’ha bloccata sul telefono e non le parla. La showgirl spera di poter recuperare il rapporto con la donna che l’ha cresciuta con amore. In particolare, parlando di quanto successo a Domenica In, ha spiegato di essere stata felice di vederla: “Mi ha fatto piacere accertarmi con i miei occhi che stava bene ed era in salute, questa è la cosa più importante”. Le parole della donna non hanno comunque fatto piacere alla showgirl, che si è detta rammaricata ma spera di recuperare il rapporto con la mamma, che da tempo ormai non le parola. Infine, per la Marini, un ringraziamento a Mara Venier che l’ha invitata per cercare di farla rappacificare con Gianna Orrù.