Valeria Marini torna in tv per parlare del suo rapporto con la mamma, Gianna Orrù: lo ha fatto negli studi di Rai Uno, ospite de La vita in diretta

Valeria Marini è stata ospite ieri pomeriggio del talk di Rai Uno, La Vita in diretta, e nell’occasione è tornata a parlare del suo rapporto con la mamma, Gianna Orrù, che sta vivendo da quasi un anno ai minimi termini.

Nessuno ha ben capito cosa sia accaduto fra le due e anche ieri Valeria Marini non è riuscita a spiegarlo: “La cosa grave – ha esordito la showgirl – è stata questa truffa tremenda che ha subito; il processo si chiuderà a ottobre ed è durato sei anni. Il tempo di attesa e le sue sofferenze l’hanno portata a isolarsi e a non parlare con tutti. Io non so cos’abbia con me – ha proseguito Valeria Marini – non parla con me, con i miei fratelli, con la sua migliore amica, che è Valeria Fabrizi. Io, per mia mamma, come figlia, ci sono sempre stata, ci sono e ci sarò sempre, come lei ci è stata con me. La tengo sul piedistallo; se ho sbagliato qualcosa – ma non credo – forse c’è stato un attimo di stanchezza e le ho chiesto subito scusa”.

Ivana Castorina e la confessione toccante al Grande Fratello 2025: "Mia madre mi ha dato due volte la vit

Valeria Marini ha continuato: “Il discorso è che mia mamma ha subito una truffa e, quando uno subisce una truffa, è come una violenza, e il discorso di parlare in televisione l’abbiamo preso in comune accordo, prima per dare una mano a chi non ha la possibilità, e voi, quando potete, aiutate tante persone”. E ancora: “Mia mamma si è chiusa in se stessa e, quando subisci un grande dolore, te la prendi con le persone vicine”.

Ex Uomini e Donne torna nel programma?/ Una risposta scatena il web

VALERIA MARINI SULLA MAMMA: “NON LA VEDO DA NATALE”

Valeria Marini ammette di non vedere la madre “da Natale. Ho provato a chiamarla, a bussare alla sua porta, mi sono piantata di fronte alla porta di casa e poi mi ha aperto. Le è cresciuto dentro un rancore, che lo capisco, ma non è la strada; lo fa con tutti, non solo con me, non parla con nessuno, non si confronta”.

Poi ha chiarito: “Lei ha tutto il bene del mondo da parte mia; io ci sono per aiutarla, come ha fatto sempre lei. Per fortuna questo processo sta per finire. Credo nella giustizia: la giustizia trionfa, magari ci sono lentezze, ma trionfa; è difesa bene, è amata”. E ancora: “Siamo dispiaciuti che non riusciamo a darle l’aiuto che aveva detto a noi. So che i miei fratelli non saranno contenti che io sia venuta qui a parlarne, ma vorrei che si chiarisse questa situazione. Noi figli ci siamo, le vogliamo bene e non potremmo mai fare niente che la possa danneggiare: lei per noi è la mamma regina”.



Valeria Marini vuole far pace con la madre Gianna Orrù/ L'appello in tv: "Io ci sono per aiutarla"

VALERIA MARINI SULLA MAMMA: “NON SONO RIUSCITA A RIPARARE I PONTI”

Quindi ha ribadito: “Io non sono riuscita a riparare i ponti; se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa, ma voglio chiarire che non ho mai usato questa situazione per visibilità, anzi un po’ mi danneggia sul lavoro, ma non mi importa nulla: lei viene prima di tutto. Io mi auguro che si arrivi alla sentenza e si recuperi”. Valeria Marini ci tiene a precisare: “Noi fratelli abbiamo, grazie ai suoi insegnamenti e a quelli di papà, un rapporto meraviglioso. Mio fratello oggi è il nostro papi: ci amiamo, non abbiamo mai avuto una discussione. Io so quanto lei ne soffre”.

“Non mi sono mai tirata indietro per aiutarla, ma non ho mai fatto niente di eroico: ho fatto solo quello che un figlio deve fare per aiutare un genitore. I soldi si riguadagnano, la vita invece… E vorrei smorzare – conclude – anche tutte queste polemiche che si creano sui social, che sono molto offensive”. Una Valeria Marini che ha quindi teso la mano verso la madre, con la speranza che questo distacco possa concludersi una volta per tutte e che Gianna Orrù possa riaprire le porte alla figlia.