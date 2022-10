Valeria Marini “Matrimonio con Eddy? Perchè no”/ ‘Bocciata’ a Tale e Quale Show…

Valeria Marini ha ricevuto molte critiche per le sue performance da Cristiano Malgioglio

Fa discutere la partecipazione di Valeria Marini al programma di Rai Uno ‘Tale e quale show’. L’ex diva del Bagaglino, showgirl, attrice e anche cantante è apparsa nei panni di varie artiste, durante la trasmissione, trovando la giuria, in particolare in Cristiano Malgioglio, tanta polemica nei suoi confronti. Valeria Marini non è nata ieri e ha saputo affrontare tutto questo con diplomazia ed eleganza. Al termine della sua esibizione nei panni della cantante Britney Spears, il giurato Malgioglio non ha usato mezzi termini: “Avrei preferito un colpo in testa piuttosto che ascoltare questa agonia. Più che cantato hai miagolato.”

E lei, come ha reagito? Valeria con la classe che la contraddistingue non ha fatto una piega: “queste cose te le eri preparate prima della puntata, le stai leggendo.” D’altronde il conduttore del programma, Carlo Conti, era stato chiaro fin dall’inizio: “Valeria non deve dimostrare niente a nessuno”, aveva detto. E infatti la Marini sta affrontando le prove con determinazione, ma anche tanta serenità. Una serenità figlia, o per meglio dire, causata da una persona in particolare.

Valeria Marini, infatti, non sembra preoccuparsi troppo degli attacchi ricevuti da Malgioglio. La sua mente e il suo cuore sono altrove. Da sei mesi Valeria si è di nuovo innamorata. Lui si chiama Eddy Siniscalchi, è più giovane di lei, e i due si erano già frequentanti nel 2004. Poi la vita li aveva portati su strade diverse, ma l’incontro, davanti ad una chiesa, ha fatto riaccendere la fiamma della passione. “Il nostro è davvero un grande amore”, afferma Valeria al settimanale ‘Nuovo’.

“Il nostro è stato un incontro voluto dal cielo – prosegue la Marini – ci siamo rivisti davanti a una chiesa mentre andavamo a messa e ci siamo innamorati di nuovo.” Con lui si sente una teenager e i progetti sono molto ambiziosi. Alla domanda se è previsto un matrimonio in futuro lei non mette limitazioni: “Con lui posso realizzare tutti i miei sogni. Matrimonio? I presupposti ci sono tutti”, conclude Valeria Marini.











