Valeria Marini/ “Me Gusta la Vida Estrellada”, arriva il tormentone stellare

Valeria Marini sarà una delle grandi protagoniste del Chi Summer Tour Rapallo in occasione della terza tappa di Chi Summer Tour 2019. L’appuntamento di Alfonso Signorini è previsto per oggi, domenica 28 luglio, e sarà l’ultimo dell’edizione di quest’anno. Il talk show potrà contare sulla presenza della showgirl più stellare che ci sia, una delle indiscusse regine del piccolo schermo italiano. Non sappiamo ancora quali saranno gli argomenti centrali della sua partecipazione nel salotto estivo di Signorini, anche se il discorso potrebbe ricadere ancora una volta sul suo recente bagno nella Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma. Un gesto che le è costato una multa e diverse polemiche mediatiche, visto che ha scelto di farsi un breve bagnetto nelle acque del monumento storico. La Marini ha già detto la sua in un’intervista al settimanale Gente, ridimensionando però tutto il caos scoppiato nei giorni precedenti. “Sono entrata nella fontana della Barcaccia”, ha ammesso accennando al caldo torrido di quella particolare giornata, “ma solo con i piedi”. Nessun tuffo quindi a suo dire, anche se pagherà la multa di più di 500 euro che le è stata fatta nell’immediato. “Spero che questa vicenda aiuti ad accedere i riflettori sul vero problema di Piazza di Spagna”, ha aggiunto invece ricordando che moltissime persone hanno l’abitudine di lasciare i rifiuti per strada, chiedendo alle autorità locali di sorvegliare questi comportamenti scorretti.

Valeria Marini Chi Summer Tour Rapallo, grande attesa per il ritorno della diva stellare

Valeria Marini ha senza dubbio attirato l’attenzione sul suo nuovo singolo Me gusta (La Vida Estrallada), dato lo scandalo che l’ha colpita in seguito al breve giro a piedi nudi nella romana Barcaccia. In quell’occasione infatti la stellare showgirl stava girando la clip del suo tormentone estivo, condiviso in anteprima dalla diretta interessata sui propri canali social. Così come il backstage, alcune immagini del dietro le quinte finora rimaste inedite. Dal bagno nuda con tantissime bolle e schiuma fino all’incontro con i fan che l’hanno circondata ed hanno subito estratto il telefonino per rubare qualche scatto o breve video. Lo presenterà tra l’altro in anteprima questa sera a Battiti Live, dove interverrà come ospite nella tappa di Bari. Clicca qui per guardare il video di Valeria Marini . Intanto secondo i giornali di moda e benessere sembra proprio che Valeria abbia tutto di stellare tranne il lato B. Niente prova costume superata per la showgirl secondo il sito Lei Chic, che sottolinea la presenza di cellulite, pelle a buccia d’arancia e addominali poco scolpiti.

L’anteprima del backstage “Me Gusta la Vida Estrellada” il tormentone di Valeria Marini





