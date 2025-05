Valeria Marini avrebbe deciso di cedere la sua casa da sogno per un valore da circa un milione e mezzo di euro. La showgirl sarda sarebbe pronta a vendere l’immobile, uno dei diversi di sua proprietà. L’attrice infatti vivrebbe a Roma in una casa meravigliosa che si affaccia su Piazza di Spagna, ma sarebbe di suo possedimento anche una lussuosa dimora in quel di Milano, un appartamento in Corso Como a Milano. L’abitazione è da sempre un punto di appoggio per Valeria Marini quando si sposta nel capoluogo lombardo per questioni di lavoro, ma di recente avrebbe deciso di metterla in vendita. La casa è stata notata su diversi siti immobiliari ed è stata riconosciuta, il valore si aggirerebbe intorno al milione e mezzo di euro, una cifra sicuramente non adatta a tutti.

Il Magazine Oggi ha lanciato la cifra bomba per la casa di circa 130 metri quadri, incasso che sarebbe utile a Valeria Marini per aiutare la madre Gianna Orrù, che si è trovata ad affrontare a causa di una truffa da centinaia di migliaia di euro.

Valeria Marini e il rapporto complicato con la madre Gianna Orrù

Non sono tempi facili per la showgirl sarda e la madre Gianna Orrù, vittima di una truffa qualche mese fa e che avrebbe bisogno del supporto della figlia per riuscire a sorpassare il problema. Il legame tra Valeria Marini e la mamma però non sembra essere dei migliori, visto che la nota showgirl vivrebbe da tempo delle tensioni con la donna. Neanche l’invito di Mara Venier si era rivelato sufficiente per la rappacificazione, così come il tentativo di Adriana Volpe che propose una vacanza riparatrice per le due.

Intanto Valeria Marini non ha ancora rotto il silenzio sulla questione relativa all’immobile milanese e non è escluso che preferisca mantenere il riserbo sul tema.