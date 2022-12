Valeria Marini, NaTale e Quale Show/ Ancora bersaglio delle critiche di Malgioglio?

Valeria Marini, NaTale e Quale Show: spazio alla showgirl

Valeria Marini è sicuramente uno dei volti più noti di NaTale e Quale Show, la donna ha dimostrato a più riprese di essere personaggio versatile in grado di muoversi in diversi contesti. Valeria ha spesso condotto programmi importanti come Domenica In, Scherzi a parte e I raccomandati. Nel 1997 Mike Bongiorno la vuole al suo fianco nella conduzione del 47° Festival di Sanremo insieme a Chiambretti. Inoltre partecipa a diversi reality show, tra cui Circus, L’Isola dei Famosi, per tre volte fa parte del cast del Grande Fratello Vip e ancora approda a Temptation Island Vip e Supervivientes la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ultimamente l’abbiamo vista a Tale e Quale Show. Dopo aver partecipato all’ultima edizione come se la caverà? Sicuramente per lei sarà una nuova occasione per raccontarsi sul palcoscenico.

Valeria Marini, una carriera incredibile

Valeria Marini è una showgirl italiana di Roma, nata il 14 maggio 1967. Ha un fratello maggiore, Fabio e una sorella minore che non gradisce finire sotto i riflettori, Claudia. La Marini fa di tutto per riservare la privacy della sua famiglia tenendola lontana dal gossip e dagli obiettivi dei fotografi. I suoi genitori si sono separati presto e l’infanzia l’ha vissuta a Cagliari, la città di appartenenza della madre. Successivamente lascia la Sicilia per trasferirsi di nuovo a Roma. Dopo aver conseguito il diploma intraprende la carriera di modella con il nome di Lolly. Partecipa a qualche concorso, le vengono assegnate piccole parti in alcuni film e qualche apparizione televisiva.

La sua grande occasione arriva negli anni Novanta, quando sostituisce Pamela Prati al Bagaglino. Il pubblico si innamora subito della sua simpatia e bellezza e diventa in breve tempo la showgirl italiana più apprezzata. All’apice del suo successo viene richiesta da alcuni registi per interpretare ruoli leggeri in film come Incontri proibiti di Alberto Sordi e In questo mondo di ladri. Nel 1996 Bigas Luca la dirige in Bambola. Il film resterà celebre per la presenza di molte scene erotiche e per le polemiche innescate.

La vita sentimentale di Valeria Marini: troverà la serenità con Eddy Siniscalchi

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Valeria Marini ha avuto una lunga storia con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Nel corso della relazione ha avuto un aborto spontaneo. Nel 2013 conosce Giovanni Cottone che sposa, ma il matrimonio dura meno di un anno, difatti la Marini viene a conoscenza che il marito era già stato sposato in chiesa, invece gli aveva detto che le nozze erano state registrate soltanto al Comune, per cui la showgirl chiede l’annullamento dell’unione alla Sacra Rota che ottiene dopo cinque mesi. Nel 2018 si unisce sentimentalmente con Patrick Baldassari che lascia durante il programma Temptation Island Vip. Dopo un anno conosce Gianluigi Martino, di vent’anni più giovane di lei che è manager televisivo. Ma la loro relazione non è pacifica e si lasciano dopo qualche mese in malo modo. Al momento la showgirl è innamorata dell’imprenditore trentacinquenne Eddy Siniscalchi che la fa sognare tutto il giorno. La donna avrebbe voluto dei figli, ma ha avuto tre aborti. Su Instagram è seguita da oltre un milione di follower.

