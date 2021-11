Valeria Marini occhio bendato e l’incidente/ “Sono uscita dal corpo, oggi ho delle sensazioni”

Valeria Marini vittima di un terribile incidente stradale. Tutto è successo alcuni anni fa, ma questa esperienza ha segnato la vita della stellare showgirl. “Feci un incidente molto brutto dopo una tournée teatrale, mi feci male e finii in coma” – ha confessato proprio la Marini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante la sua prima partecipazione come concorrete del reality show di Canale 5, Valeria si è raccontata con Laura Freddi e Alessia Macari parlando di un momento davvero difficile della sua vita.

Le tre si trovavano in giardino quando Valeria ha raccontato di questa cosa: “ho avuto un incidente stradale qualche anno fa. Sono uscita dal mio corpo e dopo aver perso i sensi ho visto il mio corpo esanime disteso sul letto dell’ospedale. Da quel momento io sono intuitiva perché ho i canali aperti. Ho delle sensazioni”.

Valeria Marini intuitiva dopo l’incidente? “Ho il sesto senso”

Parlando proprio di sensazioni, Valeria Marini ha poi discusso con le concorrenti del GF VIP 1 Laura Freddi e Alessia Macari delle dinamiche createsi all’interno della casa durante quell’edizione del reality show: “ti ricordi quando dicevo che ho avuto una sensazione? Ti ho detto: ‘È come se si stessero formando due gruppi’ e alla fine era vero. L’ho anticipato. Io ho avuto proprio la sensazione che ci stessimo dividendo in due gruppi. Poi tu hai smorzato la cosa e non ci ho più pensato. Io non mi sono veramente accorta di niente, del ‘lacché’, del ‘pappagallo’, delle varie cose, però avevo ragione”.

Dopo questo terribile incidente stradale con tanto di trauma cranico e coma, la Marini è come se avesse sviluppato un sesto senso che le consente di percepire e sentire delle cose: “io ho il sesto senso. Io ho avuto un incidente e sono uscita dal mio corpo. Io sono intuitiva perché ho i canali aperti”.



