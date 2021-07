Valeria Marini/ “Papà? L’ho vissuto poco ma quando mi vedeva si emozionava: mi manca”

Icona di stile ed eleganza, Valeria Marini è stata ospite di Uno Weend per una interessante intervista con Anna Falchi e Beppe Convertini. La showgirl è stata chiamata a fare i nomi delle donne a suo dire più eleganti di sempre: “Carla Fracci era una donna di una grandissima eleganza sia nella vita che sul palcoscenico”, ha commentato. Ripensando alla sua infanzia ha ammesso di non aver avuto il classico vestito della domenica: “Avevo il vestito del sabato”, ha ironizzato. “Io avevo il vestito della prima comunione, in pizzo, ma non lo mettevo tutte le domeniche, era nel guardaroba che guardavo e mi piaceva tantissimo”.

Valeria da bambina sceglieva in piena autonomia il vestito da indossare: “Mia mamma era una wonder mamma”, ha svelato, quindi insieme alla sorella Claudia ascoltavano molto i suoi consigli. Il papà invece “l’ho vissuto poco, a 7 anni si sono separati e allontanati ma lui diceva che si emozionava ogni volta che mi vedeva, che andare in giro con me perché diceva che era come andare in giro con un manifesto perchè si giravano tutti”.

VALERIA MARINI, IL RAPPORTO CON IL PADRE

Il padre di Valeria Marini era “una persona molto riservata”, per questo con lui, ha ammesso la showgirl nel corso dell’intervista, “dovevo adottare look sobri” e non le tante amate minogonne. Proprio al padre di recente la Marini ha dedicato un suo pensiero in un post social ed al programma di Rai1 ha ammesso: “Mi manca tanto, poi sai le persone che più ci amano e amiamo diventano i nostri angeli, non si separano più da noi e diventano il nostro punto di riferimento anche nelle preghiere però mi manca da morire, tantissimo”, ha ammesso. Spazio quindi ai voti di Valeria Marini ad alcuni uomini celebri, a partire da Marcello Mastroianni: “Grande classe, grande charme, gli do 10”. Paul Newman? “Aveva di grande uno charme con il suo sguardo, il look non era così… diaciamo un 9”. Un commento anche su Al Bano Carrisi, ospite in collegamento: “Lui è circondato da tutte donne bellissime, dalle moglie alle figlie”, ha asserito la Marini.

