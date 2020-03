Valeria Marini: “perseguitata al GF Vip senza motivo”/ “Sono ancora ferita, ma…”

Valeria Marini confessa di essere ancora ferita per ciò che ha subito nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl, nella sua breve permanenza nella casa più famosa d’Italia, è stata la protagonista di accesi scontri con Antonella Elia. Il ricordo di quanto accaduto, ancora oggi, non la lascia tranquilla. Ai microfoni di Novella 2000, infatti, la Marini ha spiegato di essersi sentita perseguitata senza un legittimo motivo. Valeria, infatti, si dice convinta di non aver fatto assolutamente nulla per scatenare ciò che ha poi subito. “Mi sono sentita perseguitata senza motivo: se avessi avuto un comportamento scatenante avrei provato a capire, ma così non so darmi spiegazioni. Ma, dato che i problemi oggi sono altri, nemmeno voglio pensarci”, ha spiegato la showgirl.

VALERIA MARINI: “MI SENTO ANCORA FERITA PER QUELLO CHE HO SUBITO”

La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non è stata facile per Valeria Marini che, pur avendo sfoggiato la parte più allegra e divertente del suo carattere, non nasconde di sentirsi ancora profondamente ferita per quanto accaduto. “Ho alcuni ricordi belli ma se ripenso a quello che ho subito mi sento ancora ferita. C’è modo e modo per esprimere un parere”, ha spiegato la Marini. Valeria, però, ammette di sentirsi anche fortunata. La permanenza nella casa di Cinecittà, infatti, le ha permesso di essere totalmente isolata evitando un possibile contagio da coronavirus. Tornata alla realtà, infatti, la Marini ha trovato una situazione diversa da quella che immaginavano nella casa. “Posso dire che la reclusione nella Casa almeno mi ha salvato da un possibile contagio, quello era un reale isolamento. Ma quando sono uscita e ho saputo tutto, quando ho saputo di Piero Chiambretti, che in questa disgrazia ha perso la mamma, le lacrime hanno avuto la meglio”, ha concluso.



