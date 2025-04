Lucente in quanto stellare, icona tra le showgirl e diva dello spettacolo; Valeria Marini ci riporta ai fasti della sua carriera con la sua partecipazione a Ne vedremo delle belle e oggi – ospite di Mara Venier a Domenica In – si è mostrata sorridente e felice dell’esperienza nello show di Carlo Conti. Proprio il nuovo impegno e il sorriso odierno sono una boccata d’ossigeno per lei che, nel salotto di Rai Uno, ha confessato di vivere un momento particolarmente difficile.

Valeria Marini cambia etichetta ai vestiti per mostrarsi più magra?/ Lei replica: "Falso, sono una 42"

Una clip molto commovente ha suscitato il pianto di Valeria Marini; un crollo emotivo che è strettamente legato alle difficoltà del momento sulle quali però non ha aggiunto dettagli: “Per me la famiglia e i sentimenti sono molto importanti, poi è un periodo in cui sono particolarmente sensibile…”. Queste le parole della showgirl mentre le lacrime correvano veloci sul viso tanto da toccare l’empatia di Mara Venier che ha abbracciato sia fisicamente che a parole la concorrente de Ne vedremo delle belle: “Spero che il problema che stai affrontando si possa risolvere, si deve risolvere!”.

Mamma di Valeria Marini, chi è/ La truffa e la depressione: "Si è chiusa in sé stessa, non vuole vederci"

Mara Venier e la promessa a Valeria Marini a Domenica In: “Ce la farai, ci penso io!”

Prosegue la commozione di Valeria Marini che spiega come la sua partecipazione a Ne vedremo delle belle sia come una manna dal cielo in questo periodo, un’occasione per riuscire a distrarsi dal problema del momento che desta appunto la sua apprensione e commozione. Interviene ancora Mara Venier con una promessa quasi solenne in favore della sua amica e collega: “Siamo forti, siamo donne, tutto si risolve; ti giuro che farò di tutto per risolverti questo problema, ci penso io!”. La conduttrice è poi passata ad altri temi, tentando proprio di spostare l’attenzione su questioni più gioiose per distrarre Valeria Marini da questo momento difficile. La commozione è però tornata su una frase in particolare: “Cosa mi manca in questo momento? Mia mamma…”.