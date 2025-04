Valeria Marini, la crisi dopo le parole delle colleghe a Ne vedremo delle belle: “Ora divento competitiva”

Valeria Marini è scoppiata a piangere dietro le quinte di Ne vedremo delle belle. Carlo Conti ha mandato in onda le lacrime della showgirl durante la terza puntata, dopo aver mostrato le clip di quanto successo nel corso della settimana. Tutto è partito da Matilde Brandi che ha proposto scherzosamente di chiudere la showgirl in un camerino, mentre subito le altre prime donne si sono messe a imitarla e a schernirla: “Pare che non la sentite come starnazza? Valeria fa il fango totale su tutte le coreografie“.

Al coro si è aggiunta anche Carmen Russo, che ha lamentato il fatto di essere dovuta passare alla terza fila per colpa di Valeria Marini, la quale secondo lei ha “una presenza importante”. A dire la sua è stata anche Adriana Volpe che invece ha raccontato che la showgirl non vuole mai mettersi di lato ma solo stare al centro. Ad un certo punto, Valeria Marini le ha raggiunte sentendole parlare di lei ed è sbottata: “Qui chi è falsa? Avanti! Io no di sicuro. Adesso io divento competitiva”.

Valeria Marini ha avuto un vero e proprio crollo emotivo a Ne vedremo delle belle, quando dietro le quinte si è lasciata andare ad uno sfogo con tanto di lacrime: “Mi viene da piangere, perché poi crollo quando sono stanca. Scusatemi”, ha detto, abbandonando la sala prove di “Non sono una signora“, prova di canto alla quale sono state sottoposte due primedonne nella terza puntata. Non solo, la Marini ha anche sottolineato di non aver bisogno di questo programma, e di essere venuta perchè Carlo Conti glielo ha chiesto. Del resto, di recente ha vissuto una situazione molto provante per via della truffa di sua madre, la quale per un periodo aveva chiuso i rapporti coi figli.