Valeria Marini piange per il padre morto, Mario/ “Mi manca. C’era poco, ma era dolce”

Valeria Marini in lacrime rivedendo il padre Mario. Domenica In ha mandato in onda, infatti, le immagini del suo matrimonio, con il padre che l’ha accompagnata sull’altare. «È stato un papà dolcissimo», ha raccontato la showgirl. La mamma Gianna Orrù ha aggiunto: «Mi è dispiaciuto. Eravamo divorziati, ma mi è dispiaciuto».

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Infatti, Valeria Marini ha ammesso che il padre Mario Marini «c’era poco» quando era piccola e ciò è stato motivo di sofferenza per lei. «Mi manca perché non l’ho vissuto. Il giorno del matrimonio è stato l’ultimo in cui l’ho visto. Era tutto perfetto quel giorno. Non era molto presente, ma era dolcissimo».

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Il legame tra Valeria Marini e i fratelli Claudia e Fabio

In seguito alla separazione dei genitori Mario Marini e Gianna Orrù, Valeria Marini si trasferì a Cagliari, città d’origine della madre, con la quale ha poi vissuto insieme alla sorella minore Claudia, ma ha anche un fratello, Fabio, che ora l’aiuta col suo lavoro. «Quello che ci hanno insegnato i genitori, soprattutto mia madre, è ad amarci e rispettarci, anche se abbiamo vite diverse. Non ci potrà mai essere una discussione per interessi economici ed eredità, perché ci aiutiamo. Questo è importante. Mio fratello Fabio si occupa di me. Lui è commercialista e avvocato…», ha raccontato Valeria Marini a Domenica In.

LEGGI ANCHE:

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA