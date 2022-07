Valeria Marini replica all’hater/ “Volevi farlo tu Tale e Quale? Chiederò a Conti”

Valeria Marini a Tale e Quale Show, l’attacco hater

Ormai è ufficiale: Valeria Marini, showgirl, ex diva del Bagaglino ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, da settembre approderà nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. La Marini si è detta al settimo cielo in vista della sua nuova esperienza televisiva, anche se come al solito, l’annuncio della sua presenza ha dato fastidio a qualche utente. Come spesso accade in casi come questi, dunque, c’è chi si è espresso su Twitter in maniera contraria, asserendo che avrebbe preferito qualche altro nome a quello della showgirl stellare.

Valeria Marini, "Con Eddy facciamo l'amore da mattina a sera"/ La rivelazione hot...

Nel condividere la notizia che vedrà la partecipazione di Valeria Marini nel cast di Tale e Quale Show, una utente ha commentato stizzita: “Valeria Marini non sanno più dove piazzarla! Sta in ogni programma! Ma fate largo agli altri!!! I soliti raccomandati che infilano ovunque!”. La Marini però non si è tirata indietro ed ha replicato: “Volevi farlo tu? Chiederò a Carlo”. Una replica che ha fatto molto sorridere gli altri utenti per la simpatia con la quale la showgirl ha replicato.

Eddy Siniscalchi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini?/ Chi è lui e cosa è successo

Valeria Marini, quando ha pensato di farsi suora

Per Valeria Marini, quella a Tale e Quale Show sarà una delle sue numerose partecipazioni in show, talent e reality. Tra le ultime segnaliamo, oltre alle tre presenze al GF Vip, quella a Temptation Island Vip nel 2018 e a Supervivientes nel 2021. In occasione del suo ritorno in tv, su Rai1, la Marini ha postato una foto su Instagram commentando: “Nasconderlo non è stato facile, ma finalmente posso dirvi che prenderò parte del cast di Tale e Quale Show al fianco di Carlo Conti da Settembre su Rai 1. Sarà stellare, non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura regalandovi e regalandomi tantissime emozioni”.

Valeria Marini concorrente di Tale e Quale Show 2022?/ Spunta l'indiscrezione...

Intanto in una sua recente intervista Valeria Marini ha ammesso di aver pensato di farsi suora: “Veramente a quello ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”, ha spiegato, tornando così sui suoi passi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA